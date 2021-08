Riesgo de COVID en menores de 18 es bajo, lo que preocupa es obesidad, señala Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez insistió en señalar que las posturas sobre el reforzamiento de vacunas contra el coronavirus y la inmunización de la población menor de 18 años, se trata de información que carece de “sustento científico” difundida por empresas farmacéuticas y medios de comunicación.

Recordó que menos de 1.6 por ciento de las personas que hoy están hospitalizados en México por covid-19 son menores de 18 años y que solo dos niños que padecen leucemia y se contagiaron por el coronavirus, en este momento ocupan dos de las cuatro camas que existen en el hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México.

También, recordó que ninguna de las vacunas contra el virus Sars Cov 2, reduce la posibilidad de transmisión y destacó que lo que existe es una epidemia de obesidad infantil y juvenil que ha colocado al país en el primer lugar en este padecimiento a nivel mundial.

No obstante, señaló que los menores de edad son menos susceptibles a sufrir consecuencias graves en caso de que se contagien de la Covid-19.

“Tenemos una epidemia de obesidad infantil y juvenil somos tristemente e indignantemente el primer país con más alta prevalencia, cerca del 33 por ciento y la razón es la alimentación a base de productos industrializados, procesados y ultra procesados como las bebidas azucaradas que han envenenado a la población mexicana desde la década de los ochentas”, indicó el funcionario federal.

Enseguida, aclaró que los menores que tienen obesidad y sobre peso no tienen un riesgo tan grande como si lo tienen las personas adultas con este padecimiento en caso de contagiarse de coronavirus.

“En este caso, no estamos recomendando que los niños con sobre preso sean tratados de manera particular respecto a la inclusión en las aulas porque el riesgo es muy bajo y no necesariamente tienen un incremento en la enfermedad causada por el virus Sars Cov 2, a diferencia de los adultos con obesidad”, aseguró.

Incluso, aseguró que las protecciones específicas deben destinarse a estas condiciones de salud (obesidad), que agravan la condición y probabilidad de daño, independientemente de la edad, pero también incluidos los niños.

No hay evidencia sobre necesidad de reforzamiento

Sobre el caso de la postura de medios de comunicación y empresas sobre el reforzamiento de las vacunas contra el Covid-19, dijo lo siguiente:

“Hoy no existe evidencia científica, publicada, robusta y consistente que demuestre que ninguna vacuna contra el Covid-19, pierde su capacidad protectora contra los desenlaces que interesa evitar, la muerte, hospitalización y enfermedad grave”, señaló López-Gatell y remató:

“No hay evidencia que convenza que se necesita un reforzamiento. Lo que si vemos es una gran cantidad de información que viene de las áreas de mercadotecnia de las casas farmacéuticas y propios gerentes generales que hacen declaraciones que sugieren que se requiere el reforzamiento como si fuera algo demostrado científicamente y muchos medios estimulan esta idea pea inducir para que se crea que se necesita segunda dosis para la vacuna CanSino”, señaló el subsecretario.

Por ello, descartó la posibilidad de que el gobierno de México impulse una campaña para inmunizar a la población menor de 18 años, argumentando que este segmento de la sociedad “no tiene riesgos altos, se pueden contagiar, pero es limitado”, dijo.

Luego, dijo que menos de 1.6 por ciento de las personas que hoy están hospitalizados en México son menores de 18 años.

“En ese segmento de la población afortunadamente no se presentan casos graves con la magnitud en la que sea presenta en adultos mayores”, insistió.

Por ello, reiteró decir que ninguna vacuna ha demostrado que reduce el riesgo de contagio, es decir, la persona vacunada puede seguir contagiando, “puede infectarse y trasmitir”, refirió.

“Sabemos que la minoría de los casos son menores de 18 años y del grupo de casos de esa edad que es menos del 12 por ciento solo el .004 por ciento tienen alguna condición de gravedad y eso nos ha dejado, no solo a México, sino a la comunidad internacional en una relativa tranquilidad”, concluyó.