Riña en Reclusorio Oriente entre grupos rivales deja ocho lesionados, cuatro son custodios

Sin embargo, José Arturo López Ibarra, director del Reclusorio Oriente explicó desde la entrada del penal que no hay personas sin vida. “No hay muertos, son cuatro lesionados, nada más con un golpe en la cabeza, no tienen nada grave, está todo muy bien, no hay nada de gravedad, y ya está controlado todo”, afirmó, de acuerdo a medios de comunicación como Latinus.

Así como también expresó que “Ya está controlado todo, [...] está todo tranquilo, no se preocupen”, ante familiares y medios de comunicación como Milenio.

Por otro lado, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó en conferencia de prensa que la riña fue realizada entre dos grupos rivales del mismo penal en la que “cuatro personas participaron intensamente”; sin embargo, la situación ha sido controlada.