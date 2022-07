“Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar todos mis recursos mediáticos para que todos los usuarios de BBVA Bancomer sepan que la aplicación es fácil de usar, pero no es nada segura, y no sólo eso, BBVA se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos” , explicó en una grabación.

Diez días después de aquella publicación, Verónica Bravo señala que no ha habido respuesta por parte de ninguna autoridad .

”Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya”, escribió.

Según la página oficial del Banco, en caso de extravío o robo del celular, el dinero está salvo.

“El celular no guarda información alguna de las operaciones y la persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas porque no tiene tu contraseña de acceso. Además, puedes suspender o cancelar el servicio en Línea BBVA opción 4-2 y darlo de alta en el nuevo equipo”.

Con información de El Financiero