Santiago Taboada, militante del FAM, denunciará a responsables por caída de dovela del Tren Interurbano

“ No puede ser que una obra que presumían, y que ni siquiera han concluido en su totalidad, siga siendo para los vecinos un peligro , pero esto va a cambiar y lo vamos a cambiar. Lo más importante es que deben salvaguardar la vida de los vecinos y en verdad dar con los responsables de este mal funcionamiento de la obra ”, sostuvo Taboada.

Únicamente se dañaron dos vehículos al ser aplastados por la dovela. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Recalcó que estará muy pendiente de este caso y el día de mañana presentarán una denuncia “ porque tiene que haber responsables y la caída de esta estructura, precisamente, fue porque este gobierno no da una y por supuesto que vamos a presentar una denuncia ”.

“ Una caída más de una obra que sigue sin terminarse, de un problema, como muchos, de la Ciudad : ya se les cayó el Metro , se les cayó hoy una estructura del Interurbano y esto no puede seguir, esto me parece que es un acto de negligencia y ojalá haya responsables porque esto pudo ocasionar una tragedia en una zona tan complicada como es la zona de Observatorio ”, expresó.

También aseveró que se trató de un descuido más del “ mal Gobierno de Morena ” , haciendo referencia a lo ocurrido en la Línea 12 del Metro , donde se registró más de una docena de personas fallecidas y no se declaró culpable a nadie.

LÍA LIMÓN, ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN, EXIGE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE CAÍDA DE LA PIEZA DEL TREN INTERURBANO

Lía Limón, titular de la alcaldía Álvaro Obregón, también acusó a Morena de poner en riesgo a los habitantes de la ciudad, y resaltó que la planeación del Tren lleva un retraso de hasta 5 años. Tras lo sucedido, la alcaldesa exigió las garantías del proyecto.

“También exijo la reunión que llevo dos años pidiendo con el Secretario de Obras, porque no se me ha informado absolutamente nada de esta obra y que la Fiscalía investigue, porque hace tres años no hubo sancionados de la Línea 12. Se les cae el Tren Interurbano y se les va a caer la ciudad porque ya la van a perder”, destacó Limón.

