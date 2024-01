SAT: recaudación de impuestos cerró 2023 con aumento de 12.3%, el mayor crecimiento del sexenio

Aunque, reconoció que fue posible por el compromiso de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales que se reflejan en ‘finanzas públicas sanas’ en México.

Concluyendo que se ha logrado un mayor gasto en infraestructura y en programas sociales en beneficio de todas y todos los mexicanos.

AMLO RECONOCE BUENA RECAUDACIÓN

El pasado 29 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó en conferencia de prensa que el país goza ‘afortunadamente’ de una buena recaudación, precisamente porque “no hay privilegios fiscales, porque no se tolera como era antes. Los de mayor influencia no pagaban impuestos, ahora ya no hay eso, también de ahí vienen algunas polémicas”.