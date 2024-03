Se fuga policía que disparó a normalista de Ayotzinapa, revela AMLO durante Mañanera: ‘Se está investigando’

Según declaraciones del presidente, el policía se dio a la fuga después de haber sido detenido, alegando que no se cumplieron los protocolos pertinentes . López Obrador aseguró que se están realizando esfuerzos para localizar al fugitivo y llevar a cabo una investigación exhaustiva del caso.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Les sembraron un arma’, normalista de Ayotzinapa detenido fue torturado por policías, denuncian

INVESTIGACIÓN REVELA QUE ESTUDIANTE DE AYOTZINAPA ASESINADO NO HABRÍA DISPARADO CONTRA POLICÍAS

Apenas el pasado lunes 11 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa ocurrido la semana pasada en Chilpancingo hubo abuso de autoridad. En una conferencia de prensa, López Obrador aseguró que no habrá impunidad en este caso y enfatizó que se comprobó que el estudiante no disparó. Asimismo, declaró que no se permitirá ninguna injerencia ni la tentación de proteger a los responsables.

Durante la conferencia, el mandatario expresó su pesar por el desenlace de este episodio y ofreció sus condolencias a los familiares del joven. Afirmó que se castigará a los responsables y que no se fabricarán excusas para proteger a los culpables. “Me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar”, declaró López Obrador.

Cuando fue cuestionado sobre si el asesinato del normalista fue cometido por elementos policiacos, López Obrador respondió que no quería adelantar conclusiones, pero mencionó que el joven no disparó. Añadió que se estaba revisando todos los peritajes y que el expediente ya se encontraba en manos de la Fiscalía General para su investigación correspondiente. En ese momento informó que los policías que participaron en los hechos se encontraban detenidos.