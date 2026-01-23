Semar aclara bajas por caso de huachicol fiscal: cuatro fuera y dos con amparos, dice almirante

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 enero 2026
    Semar aclara bajas por caso de huachicol fiscal: cuatro fuera y dos con amparos, dice almirante
    El titular de Semar añadió que, en algunos casos, aún existe un proceso administrativo previo a la baja definitiva, con posibilidad de revisión. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Huachicol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

La Marina explicó que las separaciones del servicio se sustentan en procedimientos administrativos y en causales previstas en su ley orgánica

CDMX.- El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), aclaró este viernes 23 de enero que las bajas de elementos vinculados al caso de huachicol fiscal en la dependencia se han realizado por motivos administrativos, como la deserción o la imposibilidad de cumplir funciones, y no de manera directa por las investigaciones penales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Base Aeronaval de Veracruz, Morales Ángeles señaló que “son seis detenidos en total, pero hay dos todavía que están en proceso”, al referirse a la situación legal de los involucrados y al estado de las indagatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por violación y lo investigan por doble feminicidio en Cuautitlán

El mando naval también precisó que, además de las detenciones, existen dos personas prófugas. “Hay detenidos y dos prófugos. Uno (prófugo) es retirado, con él no hay problema; el otro estaba en el activo, pero como está prófugo, está desertando, por lo tanto, causa baja”, explicó al mencionar el caso de los hermanos Farías Laguna.

Morales Ángeles indicó que, hasta el momento, han causado baja cuatro elementos. “Hasta ahorita han causado baja cuatro, de entre ellos todavía hay dos que están en procesos de amparo”, dijo, al detallar que el estatus administrativo no depende exclusivamente del avance de los procesos judiciales.

TE PUEDE INTERESAR: CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México

A pregunta expresa sobre si la baja se dio por el presunto delito, respondió: No. Está de baja porque de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina es dado de baja. Así lo marca la ley (porque) no puede hacer su trabajo”.

El titular de Semar añadió que, en algunos casos, aún existe un proceso administrativo previo a la baja definitiva, con posibilidad de revisión. Ellos tienen derecho a pedir una revisión, con esa revisión se les hace un dictamen y un análisis, y se les da respuesta, aún así ellos tienen derecho a continuar con su proceso hasta que una autoridad jurisdiccional determina que fue legal todo el proceso y causa baja de manera definitiva”, explicó.

Respecto a los hermanos Farías Laguna, el almirante reiteró que se encuentran dados de baja y en proceso legal, y que uno de ellos fue separado por deserción al mantenerse prófugo, mientras que el otro dejó de estar en activo por no poder cumplir con sus obligaciones, conforme a la normatividad de la institución. Con información de El Universal

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid