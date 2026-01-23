Semar aclara bajas por caso de huachicol fiscal: cuatro fuera y dos con amparos, dice almirante

CDMX.- El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), aclaró este viernes 23 de enero que las bajas de elementos vinculados al caso de huachicol fiscal en la dependencia se han realizado por motivos administrativos, como la deserción o la imposibilidad de cumplir funciones, y no de manera directa por las investigaciones penales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Base Aeronaval de Veracruz, Morales Ángeles señaló que “son seis detenidos en total, pero hay dos todavía que están en proceso”, al referirse a la situación legal de los involucrados y al estado de las indagatorias.

El mando naval también precisó que, además de las detenciones, existen dos personas prófugas. “Hay detenidos y dos prófugos. Uno (prófugo) es retirado, con él no hay problema; el otro estaba en el activo, pero como está prófugo, está desertando, por lo tanto, causa baja”, explicó al mencionar el caso de los hermanos Farías Laguna.

Morales Ángeles indicó que, hasta el momento, han causado baja cuatro elementos. “Hasta ahorita han causado baja cuatro, de entre ellos todavía hay dos que están en procesos de amparo”, dijo, al detallar que el estatus administrativo no depende exclusivamente del avance de los procesos judiciales.

A pregunta expresa sobre si la baja se dio por el presunto delito, respondió: “No. Está de baja porque de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina es dado de baja. Así lo marca la ley (porque) no puede hacer su trabajo”.

El titular de Semar añadió que, en algunos casos, aún existe un proceso administrativo previo a la baja definitiva, con posibilidad de revisión. “Ellos tienen derecho a pedir una revisión, con esa revisión se les hace un dictamen y un análisis, y se les da respuesta, aún así ellos tienen derecho a continuar con su proceso hasta que una autoridad jurisdiccional determina que fue legal todo el proceso y causa baja de manera definitiva”, explicó.

Respecto a los hermanos Farías Laguna, el almirante reiteró que se encuentran dados de baja y en proceso legal, y que uno de ellos fue separado por deserción al mantenerse prófugo, mientras que el otro dejó de estar en activo por no poder cumplir con sus obligaciones, conforme a la normatividad de la institución. Con información de El Universal