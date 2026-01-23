Vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por violación y lo investigan por doble feminicidio en Cuautitlán

México
23 enero 2026
    Vinculan a proceso a Eric Antonio "N" por violación y lo investigan por doble feminicidio en Cuautitlán
    Eric Antonio “N” permanece recluido en el penal de Cuautitlán tras ser vinculado a proceso por violación y enfrentar investigaciones por el doble feminicidio de Cindy y Teresita de Jesús en el Estado de México Fiscalía de Edomex

La FGJEM informó que un juez vinculó a proceso a Eric Antonio ‘N’ por un caso de violación ocurrido en 2018, mientras continúa la investigación por doble feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Eric Antonio “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación, en un caso ocurrido en 2018, y que además es investigado por el doble feminicidio de Cindy, su expareja sentimental, y de Teresita de Jesús, madre de ella, hechos registrados recientemente en el municipio de Cuautitlán.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía mexiquense dio a conocer que un juez determinó la vinculación a proceso del imputado luego de que el Ministerio Público acreditara su posible intervención en el delito de violación cometido en agravio de quien entonces era su pareja sentimental.

ERIC ANTONIO ‘N’ HABRÍA ABUSADO DE SU EXPAREJA EN 2018

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación por violación señala que en el año 2018 Eric Antonio “N” habría agredido sexualmente de quien en ese entonces era su pareja sentimental al interior de un domicilio ubicado en Cuautitlán, aclarando que no se trata de Cindy.

En ese momento, la víctima no continuó con la indagatoria debido al temor de sufrir nuevas agresiones, ya que presuntamente fue amenazada con privarla de la vida si denunciaba los hechos.

La Fiscalía precisó que fue hasta el pasado 15 de enero cuando la víctima decidió presentar formalmente la denuncia, luego de enterarse de que el imputado se encontraba detenido por un motivo distinto. Con el avance de la investigación, el Agente del Ministerio Público reunió y presentó los datos de prueba necesarios ante la autoridad judicial, la cual determinó su posible participación en el delito de violación.

Como resultado, se dictó la vinculación a proceso y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

ERIC ANTONIO ‘N’ FUE DETENIDO EN GUERRERO DURANTE OPERATIVO EN CONJUNTO

Eric Antonio “N” fue detenido el 17 de enero en el estado de Guerrero mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras su captura, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde permanece recluido. La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por una autoridad judicial del Estado de México por el delito de feminicidio.

La Fiscalía subrayó que el imputado debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra, conforme a lo establecido por la ley.

QUÉ SE SABE SOBRE EL DOBLE FEMINICIDIO EN EL QUE SE ENCUENTRA IMPLICADO ERIC ANTONIO ‘N’

Además del proceso por violación, Eric Antonio “N” es investigado por su probable intervención en el doble feminicidio de Cindy, de 25 años, y de Teresita de Jesús, de 53 años. Los hechos se registraron el pasado 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, y fueron reportados públicamente un día después.

Las víctimas fueron localizadas con signos de violencia dentro de un departamento ubicado en la comunidad de San Francisco Cascantitla. En el lugar también fue encontrado un niño de seis años, hijo de Cindy, quien permaneció encerrado en una habitación desde el momento en que ocurrieron los hechos.

CINDY HABRÍA TERMINADO SU RELACIÓN CON ERIC ANTONIO DÍAS ANTES DEL CRIMEN

De acuerdo con las indagatorias, Eric Antonio “N” y Cindy habían terminado su relación sentimental días antes de los hechos, luego de que ella presuntamente enfrentara situaciones de violencia familiar. Este antecedente forma parte de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía en torno al caso.

