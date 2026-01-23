Vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por violación y lo investigan por doble feminicidio en Cuautitlán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Eric Antonio “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación, en un caso ocurrido en 2018, y que además es investigado por el doble feminicidio de Cindy, su expareja sentimental, y de Teresita de Jesús, madre de ella, hechos registrados recientemente en el municipio de Cuautitlán.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía mexiquense dio a conocer que un juez determinó la vinculación a proceso del imputado luego de que el Ministerio Público acreditara su posible intervención en el delito de violación cometido en agravio de quien entonces era su pareja sentimental.

ERIC ANTONIO ‘N’ HABRÍA ABUSADO DE SU EXPAREJA EN 2018

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación por violación señala que en el año 2018 Eric Antonio “N” habría agredido sexualmente de quien en ese entonces era su pareja sentimental al interior de un domicilio ubicado en Cuautitlán, aclarando que no se trata de Cindy.

En ese momento, la víctima no continuó con la indagatoria debido al temor de sufrir nuevas agresiones, ya que presuntamente fue amenazada con privarla de la vida si denunciaba los hechos.

La Fiscalía precisó que fue hasta el pasado 15 de enero cuando la víctima decidió presentar formalmente la denuncia, luego de enterarse de que el imputado se encontraba detenido por un motivo distinto. Con el avance de la investigación, el Agente del Ministerio Público reunió y presentó los datos de prueba necesarios ante la autoridad judicial, la cual determinó su posible participación en el delito de violación.

Como resultado, se dictó la vinculación a proceso y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.