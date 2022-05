Mujer pasó a ser hombre, cambia de opinión y vuelve a ser mujer

“Cuando tenía 16 años me identifiqué como bisexual. Y empecé a salir con alguien cuando tenía 17 años que luego se me presentó como trans”, contó en su cuenta de TikTok.

Su experiencia con su pareja de entonces influyó en su decisión para iniciar su transición a hombre, explicó. “Fue la primera persona trans que conocí”, dijo. “Cuando ella describía algunos de sus sentimientos o las cosas por las que había pasado, yo me identificaba con algunas de ellas. Y me hizo cuestionarme”, explicó.

Así fue como comenzó su transición a hombre, pero después de seis años y de toda una transición para un cambio de género muy compleja, sintió que la nueva identidad no representaba realmente quién era. “Empecé a sentirme un poco incomode”, explicó, “no entendía por qué me sentía así porque había tomado estas decisiones increíbles y me sentía muy bien con ellas. “Entonces, ¿por qué era infeliz?”, se preguntó. En 2020, durante el confinamiento, Alia empezó a destransicionar.

