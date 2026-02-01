Sentencian a tres hombres a 12 años y 3 meses por armas y cartuchos de uso exclusivo

Noticias
/ 1 febrero 2026
    Sentencian a tres hombres a 12 años y 3 meses por armas y cartuchos de uso exclusivo
    Las autoridades mantienen el seguimiento de los aseguramientos realizados durante el operativo. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Armas de fuego

Tamaulipas

Sspc

Tres hombres detenidos por personal de Defensa en Nuevo Laredo fueron sentenciados en procedimiento abreviado

NUEVO LAREDO, TAMPS.- Un juez dictó sentencia de 12 años y tres meses de prisión, en procedimiento abreviado, contra Kevin Eduardo Gálvez, Kevin Esteban Gutiérrez y David Alejandro Hernández, por delitos de portación agravada de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución judicial se deriva de una carpeta de investigación iniciada en marzo de 2025, tras la detención de los tres sentenciados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un operativo en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la indagatoria, el arresto se realizó en la colonia Roma 2, donde el personal militar aseguró cuatro armas de fuego, mil 657 cartuchos y 58 cargadores, además de un vehículo que no contaba con placas de circulación.

Tras el aseguramiento, el caso fue integrado por el Ministerio Público de la Federación, que inició el procesamiento de los indicios y la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente para la continuación de la investigación.

Como antecedente inmediato del proceso, el expediente quedó a cargo del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, que reunió los datos de prueba y realizó la presentación del caso ante el juez.

En la audiencia correspondiente, la autoridad judicial analizó las pruebas ofrecidas por la representación federal y emitió la sentencia para cada uno de los imputados, en el marco del procedimiento abreviado.

El fallo se enmarca en la persecución de delitos relacionados con armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo, que forman parte del catálogo de ilícitos de competencia federal y conllevan sanciones de prisión.

Con la sentencia, el caso queda concluido en su etapa jurisdiccional bajo la vía abreviada, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de los aseguramientos realizados durante el operativo.

