Hallan a reo muerto y frenan visitas en Culiacán; Fiscalía realiza peritajes en el módulo 17

Noticias
/ 1 febrero 2026
    Hallan a reo muerto y frenan visitas en Culiacán; Fiscalía realiza peritajes en el módulo 17
    Los peritos ingresaron para realizar diligencias, mientras persisten versiones no confirmadas sobre una riña. /FOTO: ESPECIAL

La suspensión de visitas en el penal de Culiacán se activó tras el hallazgo de un interno sin vida en un módulo

CULIACÁN, SIN.- Las visitas de familiares al centro penitenciario de Culiacán fueron suspendidas de manera temporal tras el hallazgo de un interno muerto en el módulo número 17, quien presuntamente fue encontrado colgado, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

El hecho fue detectado por personal de seguridad interna, que notificó a sus superiores y posteriormente a la autoridad judicial; derivado de ello, se interrumpió el ingreso de familiares por algunas horas para permitir el trabajo pericial dentro del penal.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad pública no han informado la identidad del interno ni han detallado las posibles causas de la muerte. En el exterior del penal, familiares difundieron versiones según las cuales, durante la mañana, se habría registrado una riña entre varios internos, información que no ha sido confirmada de manera oficial.

En paralelo, en fechas recientes se reportó el reforzamiento del patrullaje externo por parte de elementos del Ejército y la Guardia Nacional integrados a una Base de Operación, mientras se practicaban revisiones al interior del centro penitenciario.

En una de esas inspecciones se reportó el aseguramiento de cinco celulares y el mismo número de cargadores, sin que se precisara en qué áreas fueron localizados, de acuerdo con los datos disponibles sobre los operativos realizados.

Como antecedente inmediato, el 27 de enero se informó que, en varios módulos, fueron encontrados 15 celulares, 14 cargadores, tres bandas anchas y una computadora laptop; el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se investigue su procedencia.

En una primera revisión de ese mismo operativo, custodios y elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado localizaron dos celulares, seis cargadores, dos bandas anchas, dos objetos contundentes y dos puntas de fabricación artesanal.

Posteriormente, con personal de la Guardia Nacional brindando seguridad en la periferia, se realizó un nuevo esculque en el que se reportó el hallazgo de 13 celulares más, ocho cargadores, una banda ancha, una laptop con su cargador y cinco puntas, mientras continúan las diligencias por la muerte del interno y la revisión de lo asegurado dentro del penal.

