Serían más de 25 mil muertos en Gaza por ataques de Israel

Franja de Gaza. Más de 25 mil personas han muerto por los bombardeos que Israel mantiene contra la franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, informó ayer el gobierno del enclave, en momentos en que el Consejo de Ministros israelí aprobó un plan para que los fondos fiscales palestinos congelados queden en manos de un tercer país.

El gobierno de Gaza informó ayer que la cifra de decesos es de 25 mil 105, en su mayoría mujeres y niños, desde que comenzó la guerra.

Hamas, grupo en el poder en Gaza desde 2007, reportó ayer decenas de bombardeos y disparos de artillería, sobre todo en las zonas cercanas a los hospitales Nasser y Al Amal, en Jan Yunis, la principal ciudad del sur de la franja de Gaza.

Decenas de cuerpos siguen bajo los escombros, de acuerdo con Hamas, que precisó que 178 personas perecieron en las últimas 24 horas. El ejército israelí indicó que había eliminado a terroristas en Jan Yunis.

De acuerdo con testigos, las fuerzas israelíes retomaron sus operaciones cerca del campo de refugiados de Jabaliya, en el extremo norte de Gaza.

En el sur de Israel se activaron las sirenas de alerta contra los cohetes lanzados desde Gaza en la localidad de Kissufim.

En ese contexto, el Consejo de Ministros de Israel aprobó un plan para que los fondos fiscales palestinos congelados queden en manos de un tercer país, y se reservó el derecho a decidir cuándo se transferirá el dinero a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

En virtud de los acuerdos de paz provisionales, el Ministerio de Finanzas de Israel recauda impuestos en nombre de los palestinos y realiza transferencias mensuales a la ANP, que tiene un autogobierno limitado en Cisjordania reocupada.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) declaró ayer que quería el dinero en su totalidad y que no aceptaría condiciones que le impidieran pagar a su personal, incluso en Gaza.

“Cualquier deducción de nuestros derechos financieros o cualquier condición impuesta por Israel que impida a la ANP pagar a nuestra gente en la franja de Gaza es rechazada por nosotros”, advirtió Hussein Sheikh, secretario general del comité ejecutivo de la OLP, en la red social X.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó que la decisión del gabinete contaba con el apoyo de Noruega y Estados Unidos, que será garante para que el marco se mantenga.

Por otra parte, Netanyahu rechazó las condiciones que exige Hamas para liberar a los rehenes, que incluirían la retirada completa de Israel y dejar a Hamas en el poder en Gaza, mientras el movimiento islamita rechazó todo proyecto internacional o israelí para el futuro de Gaza, considerando que solo el pueblo palestino debe decidir sobre este asunto, y demandó el cese de la agresión israelí.

Rechazo las condiciones de rendición de los ‘monstruos’ de Hamas, sostuvo Netanyahu en un video en el cual indicó que el grupo islamita quiere “el fin de la guerra, la salida de nuestras fuerzas de Gaza y la liberación de todos los asesinos y violadores de la Nujba (fuerza de incursión de Hamas, considerada la ejecutora principal del ataque del 7 de octubre en el sur de Israel que desencadenó el conflicto actual) y dejar a Hamas intacto”.

“Si accedemos a esto, nuestros soldados habrán caído en vano, no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos ni llevar a los evacuados de vuelta a sus casas, y otro 7 de octubre será solo cuestión de tiempo. No puedo acceder a este brutal revés para la seguridad israelí y por consiguiente no puedo aceptarlo”, argumentó.

En el frente diplomático, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró el llamado a un alto el fuego inmediato en Gaza y responsabilizó a Israel por las desgarradoras muertes de civiles palestinos.

Arabia Saudita afirmó que no puede haber una normalización de los lazos con Israel sin allanar el camino hacia un Estado palestino creíble e irreversible.

Desde Londres, el ministro británico de Defensa, Grant Shapps, consideró decepcionante la negativa de Netanyahu al reconocimiento de un Estado palestino independiente como solución al conflicto en Medio Oriente.

HAMAS SUFRE BAJAS, PERO NO LAS ESPERADAS

En tanto, agencias de inteligencia de Estados Unidos estiman que la campaña israelí contra Gaza ha matado hasta ahora a entre 20 y 30 por ciento de los combatientes de Hamas, porcentaje por debajo de lo esperado tras más de 100 días de guerra, de acuerdo con una evaluación clasificada publicada ayer en el Wall Street Journal y verificada por autoridades estadunidenses.

El informe apunta también que Hamas sigue teniendo municiones como para atacar a Israel durante meses y que el grupo, además, está intentando reconstituir su fuerza policial en la ciudad de Gaza.

Tras la entrada por tierra de los militares israelíes en Gaza, Hamas ya ha adoptado por completo una táctica de guerrilla, operando en pequeños grupos y tendiendo emboscadas a los militares israelíes, añadió el Journal.

Tanto Washington como Tel Aviv sospechan que las milicias de Hamas están formadas por un máximo de 30 mil combatientes, pero Israel cree que el número de fallecidos en sus filas es de 9 mil, es decir, 30 por ciento del total de su fuerza de combate.

En tanto, las protestas contra la guerra continúan en el mundo. Cerca de 9 mil personas participaron en una marcha en Bruselas en demanda de un alto el fuego en Gaza, mientras se informó que unos mil palestinos han sido atendidos en el Dixmude, hospital de campaña francés a bordo de un buque anclado en la costa de Egipto.

A su vez, familiares y partidarios de los rehenes israelíes se reunieron ayer cerca de la residencia de Netanyahu, en Jerusalén, para exigir su liberación, luego de que el jefe de Estado rechazó las condiciones de Hamas.

Con información de Afp, Ap, Europa Press y Reuters