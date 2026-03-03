Sheinbaum acusa a Calderón por sacar al Ejército sin marco jurídico y respalda rol de la Guardia Nacional

CDMX.- Al ser cuestionada sobre cómo podrían las Fuerzas Armadas tener menos participación en tareas de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el despliegue actual se realiza con sustento legal y rechazó la idea de que exista “militarización” en la estrategia del gobierno federal.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que, a diferencia de administraciones previas, hoy existe un marco jurídico que permite la intervención de instituciones castrenses en funciones de seguridad pública.

“Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la ley como lo hizo Calderón en su momento. Felipe Calderón sacó al Ejército, a la Marina a la famosa guerra con el narco, y no había las condiciones jurídicas para hacerlo. Ahora sí hay un marco legal para hacerlo”, dijo.

Sheinbaum añadió que “esta idea de militarización no está”, al insistir en que la actuación de las Fuerzas Armadas se encuentra dentro de la normatividad vigente.

Como antecedente de su planteamiento, la Presidenta criticó la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón, a la que se refirió como la “guerra contra el narco”, y la vinculó a la ausencia de condiciones jurídicas en ese periodo.

En ese contexto, también cuestionó a la extinta Policía Federal y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en ese sexenio, al sostener que la Guardia Nacional debe consolidarse como una institución con proyección de largo plazo.

La mandataria destacó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y señaló que sus elementos tienen una “formación integral” con valores y una doctrina nacionalista, a diferencia de lo que, dijo, ocurría antes de la llamada 4T.

Finalmente, comentó que el Ejército mexicano “es algo especial” y “único en el mundo” porque, afirmó, no proviene de las élites.