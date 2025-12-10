Sheinbaum celebra prohibición de vapeadores; venta será castigada con hasta ocho años de prisión

Noticias
/ 10 diciembre 2025
    Sheinbaum celebra prohibición de vapeadores; venta será castigada con hasta ocho años de prisión
    Con esta reforma, el gobierno federal busca cerrar el paso a una industria que ha crecido de manera acelerada en los últimos años. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Leyes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La prohibición de los cigarrillos electrónicos ya quedó incorporada a la Ley General de Salud y contempla prisión y multas elevadas para productores y comerciantes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la Cámara de Diputados haya avalado la prohibición de la producción y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el país, al considerar que estos dispositivos representan un grave riesgo para la salud pública.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que persiste la falsa idea de que vapear es menos dañino que fumar, cuando en realidad estos productos contienen múltiples sustancias tóxicas. “Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Tienen muchísimos materiales que afectan gravemente al organismo”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a EU reconocer disponibilidad de agua para cumplir Tratado de 1944

Sheinbaum recordó que la prohibición de estos dispositivos ya había quedado incorporada a la Constitución y que ahora se consolida en la Ley General de Salud, con un marco sancionador específico. Añadió que corresponde ahora a la Secretaría de Salud organizar los mecanismos necesarios para garantizar que la medida se cumpla de manera efectiva.

En la sesión del Pleno, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 324 votos a favor y 129 en contra, reformas a la Ley General de Salud para imponer penas de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes hasta a 226 mil 280 pesos, a quien fabrique o venda vapeadores.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Con México no se juega’: Sheinbaum descarta tropas de EU en suelo nacional

Las reformas definen a los cigarrillos electrónicos y vapeadores como sistemas mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología utilizados para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por los consumidores.

El nuevo artículo 282 establece la prohibición absoluta de estas actividades en todo el territorio nacional, incluyendo la adquisición, preparación, producción, fabricación, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos.

TE PUEDE INTERESAR: México suma casos humanos de ‘barrenador’ y el brote crece

La presidenta enfatizó que ya existen sanciones claras para quienes incumplan la norma y reiteró que el objetivo central es proteger la salud de la población, en particular de niñas, niños y adolescentes, quienes son el principal mercado de estos productos.

Con esta reforma, el gobierno federal busca cerrar el paso a una industria que, de acuerdo con autoridades sanitarias, ha crecido de manera acelerada en los últimos años y ha generado nuevos patrones de consumo entre jóvenes. Con información de El Universal

Temas


Leyes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre