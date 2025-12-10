Pide Sheinbaum a EU reconocer disponibilidad de agua para cumplir Tratado de 1944

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las autoridades de Estados Unidos reconocer la cantidad de agua que está disponible para cumplir con la entrega establecida.

Durante la conferencia mañanera, la Mandataria federal dijo que espera que en las negociaciones que se llevan a cabo se beneficie a ambos países.

“Yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambos países reconociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países”, pidió Sheinbaum.

Aseguró que las reuniones continúan y que se han realizado algunas propuestas de ambos lados.

“Se hizo una propuesta, el equipo del Gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el Gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión”, adelantó.

La Jefa del Ejecutivo dijo que México está en el marco del tratado de 1944 y que en las pláticas se busca que no se afecte a agricultores ni el consumo humano.

“Siguen reunidos, se reunieron ayer, se hizo una propuesta, repito, el tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años”.

“Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni sobre todo el consumo humano de agua poder entregar el agua a los Estados Unidos, de acuerdo con lo que dice el tratado”.

La Presidenta aseguró que se trabaja con los gobernadores del Este del País para que no haya diferencias.

”Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, particularmente los del lado Este, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya una diferencia. Que se entienda la situación que esto representa”, agregó.