Sheinbaum dice que refresqueras ‘están de acuerdo’ y no han solicitado volver a vender refrescos en escuelas

Noticias
/ 3 marzo 2026
    Sheinbaum dice que refresqueras ‘están de acuerdo’ y no han solicitado volver a vender refrescos en escuelas
    La Presidenta añadió que fuera del horario escolar la decisión corresponde a las familias. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

En el debate por la alimentación escolar, la Presidencia aseguró que la industria refresquera ha mantenido diálogo y no ha pedido revertir las restricciones

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que empresas refresqueras no han presentado inconformidades ni solicitudes para revertir las medidas que limitan la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra dentro de escuelas del país, tras la aplicación de políticas orientadas a mejorar la salud infantil.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal sostuvo que el gobierno federal mantiene diálogo con la industria y que, hasta el momento, no existe oposición formal a las restricciones en los planteles educativos.

“Hemos hablado mucho con todas las refresqueras y están de acuerdo. No ha habido en las reuniones ninguna solicitud para que regresen los refrescos o incluso los dulces”, dijo.

Sheinbaum señaló que la política pública no plantea una prohibición general del consumo, sino una regulación focalizada en el entorno escolar, con el objetivo de fomentar hábitos saludables entre niñas y niños.

“No es que se prohíba el refresco; lo que estamos haciendo es limitar el consumo en las escuelas”, explicó al referirse al alcance de las medidas dentro de los planteles.

La Presidenta añadió que fuera del horario escolar la decisión corresponde a las familias, bajo su supervisión, respecto al consumo de dulces o refrescos.

En ese marco, reiteró que las restricciones se concentran en el espacio educativo como parte de acciones para mejorar la salud infantil, sin extenderse a una regulación de consumo general en otros ámbitos.

El Universal

El Universal

