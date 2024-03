Sheinbaum mantendrá a fuerzas armadas en tareas de seguridad pública

Sheinbaum se refirió a la frase abrazos, no balazos, la cual no quiere decir que estemos cruzados de brazos desde el gobierno de México; nunca se planteó, como dice la oposición, abrazos a los delincuentes.

Sobre los señalamientos de su contendiente de la oposición de que el país tiene miedo, la exfuncionaria capitalina respondió que en todo caso habrá temor de que regrese la corrupción, pero no tienen de qué preocuparse, porque va a seguir la transformación.

Ante miles de personas de esta entidad que colmaron el lugar, así como candidatos a legisladores, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México pidió votar a favor de su coalición en todos los puestos de elección popular en disputa , desde la Presidencia de la República hasta los municipios, pasando por diputaciones y senadurías. Ello, con la finalidad de tener la mayoría calificada de dos tercios en las cámaras del Congreso y lograr que se cumpla el llamado plan C.

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia hizo, por otra parte, un llamado a los aspirantes a la Casa Blanca, Joe Biden y Donald Trump, a no utilizar a México como parte de sus elecciones, pues bastantes problemas tienen en su país. Que resuelvan o procuren mencionar la respuesta a los 100 mil jóvenes que mueren cada año por consumo de fentanilo.

La exfuncionaria igualmente demandó no hacer del migratorio el tema principal de la contienda estadunidense y mejor debatir sobre la cooperación para el desarrollo para poder atender dicha problemática.

Señaló que es más económico para el gobierno del vecino país del norte apoyar a Centroamérica que construir un muro o destinar recursos en patrullas fronterizas. Además, con ello se atiende de fondo la migración, porque se generan las condiciones para que las personas no tengan que salir de sus países de origen.

La aspirante minimizó, por otra parte, el pleito entre el pevemista Jesús Sesma y el dirigente sindical Pedro Haces, y destacó que el hecho de que dos personas no estén de acuerdo no quiere decir que no haya unidad en el movimiento de transformación.

En asuntos locales, prometió crear centros de educación inicial para los hijos de las mujeres que trabajan en la maquila y transporte público, quiera o no quiera la gobernadora panista Maru Campos.

Ante empresarios, ofreció implementar una estrategia nacional de relocalización de empresas e industrialización del país para garantizar el desarrollo de esta ciudad fronteriza.

Por la mañana, Claudia Shein­baum dio a conocer que abrió su página oficial de campaña en la que expone su proyecto de nación. El sitio alberga los 100 compromisos que presentó el viernes en el Zócalo capitalino, además de su semblanza y logros al frente de la administración capitalina.

Con información de La Jornada