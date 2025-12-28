Liberan a 5 ligados con caso Waldo’s en Hermosillo

Un juez dejó en libertad a cinco implicados -de los siete detenidos- por el incendio ocurrido el 1 de noviembre en la tienda Waldo’s, en Hermosillo, informó ayer la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Aunque aún no se acredita su inocencia, el argumento de la liberación fue para dar tiempo a la defensa para su labor.

El organismo ministerial adelantó que la defensa de los inculpados utilizó recursos legaloides en la audiencia y anticipó que va a impugnar la decisión del juzgado.

El jueves pasado, la Fiscalía informó que tras lograr órdenes de aprehensión a 25 presuntos responsables por la tragedia que dejó un saldo de 24 personas muertas, ejecutó siete cateos e igual número de capturas en relación con el caso.

Esto bajo los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal de los funcionarios o exfuncionarios.

La Fiscalía formuló la imputación en contra las personas detenidas por orden de aprehensión por diversos delitos culposos y omisiones.

“Durante el desarrollo de la audiencia que inició el juez permitió que la defensa prolongara de manera innecesaria el debate, tolerando argumentos de forma y no de fondo, como la supuesta ilegibilidad de copias”, se quejó la Fiscalía.

Asimismo, reprochó que el juez determinó que debido al volumen del expediente, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aun y cuando había tiempo para hacerlo.

“Derivado de lo anterior, ordenó la liberación de cinco personas detenidas, no por acreditarse su inocencia o su indebida detención, sino bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación, otorgando un plazo de 18 días, cuando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un máximo de 144 horas”, lamentó.

Ante esta resolución, el Ministerio Público del Fuero Común aseveró que no comparte el criterio adoptado y promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar dicha determinación.