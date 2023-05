Sí habrá encuesta, pero renuncias no, dice Mario Delgado tras exigencias de ‘corcholatas’ rumbo a 2024

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseveró que no se puede fijar una fecha para que los aspirantes a la candidatura presidencial de la bancada renuncien a sus cargos, o que se busque un método alternativo a la encuesta que definirá quién representará al partido.

La primera es una propuesta hecha por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien insistió en que, para evitar que se utilicen los cargos públicos para promocionarse, las ‘corcholatas’ deberían renunciar a sus cargos; asimismo, sugirió que la misma dirigencia de Morena impusiera una fecha para que los funcionarios dejen sus labores.

“En el tema de las renuncias, mientras no encontremos una figura jurídica que proteja para que [los aspirantes] no sean señalados con actos anticipados de campaña, no puede haber renuncias”, dijo Delgado Carrillo.

Por otro lado, el senador Ricardo Monreal Ávila dijo que, después de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste se encontraba dispuesto a tener un mecanismo distinto a la encuesta que definirá la candidatura de Morena.

“Máximo sería en noviembre, por los tiempos. La convocatoria será a finales de junio, principios de julio. La primera encuesta, en julio o agosto; la segunda encuesta máximo en noviembre. ¿Qué quiere decir? Que puede ser en septiembre, puede ser en octubre o máximo en noviembre”, afirmó el dirigente nacional de Morena sobre la encuesta.

Las “corcholatas” de Morena, que según Mario Delgado, son los aspirantes que AMLO encuentra de mayor seguridad, son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

No obstante, reconoció la aspiración de Ricardo Monreal Ávila, celebrando su participación en la campaña de Armando Guadiana Tijerina, candidato por la gubernatura de Coahuila.