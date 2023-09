‘Si no hay demanda, no hay oferta’; cancilleres de México y Colombia niegan responsabilidad de drogadicción en EU

Durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas que se realiza en Cali, la canciller de México, Alicia Bárcena, y el canciller Álvaro Leyva, de Colombia, coincidieron que ambos país señalados por la producción de drogas no son los responsables de la crisis de consumo en Estados Unidos.

Recalcaron que ante esta problemática ‘nadie le llama la atención a los consumidores’ y recargan la culpa en los países productores. En la Conferencia, los cancilleres arrancaron los trabajos de clausura donde participarán el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro.

ESTADOS UNIDOS DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SUS CONSUMIDORES

Los cancilleres destacaron que el objetivo del encuentro es destacar ‘en una sola voz’ donde señale el consumo desmedido de Estados Unidos, la responsabilidad que tienen todos los países y una estrategia que atienda las causas.

“Si América Latina y el Caribe somos capaces de hablar con una sola voz al mundo y en especial a los países consumidores, México tiene un país vecino (Estados Unidos) con un flagelo que afecta las drogas sintéticas a más de 100 mil jóvenes al año, tampoco son los responsables de que haya una sociedad que tenga estos problemas de consumo y de organización social”, señaló la canciller mexicana.

Esta declaración fue respaldada por el canciller colombiano, quien destacó que el objetivo es convocar a todos los países de América para que se sumen a esa visión.

EL PROBLEMA NO ES PROPIO DE MÉXICO Y COLOMBIA

“Los presidentes coincidieron que no es un tema de dos países, sino que involucra a otros, como EU si se quiere señalarlo, y se debe convocar a otros países. El presidente Petro le propone el presidente de México que organicemos esto para convertir estas reuniones en un primer paso, para pasar a la convocatoria de un foro definitivo en el que se aspire que estén todos los jefes de estado de América y del Caribe”.

“Que haya una visión única de América y el Caribe para presentar al mundo, porque esto afecta el mundo entera y con visiones diferentes, hay una regla fundamental que no es de izquierda, ni de derecha, ni marxista, y es muy sencillo: si no hay demanda, no hay oferta. Y siempre el análisis se hace con la responsabilidad de los productores, pero nunca nadie le ha llamado la atención a los consumidores, el día que se acaben el consumo se acaben los cultivos de alucinógenos”.