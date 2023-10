‘Si te vas, no regresas’: Reviven polémica campaña de Samuel García contra el Bronco por buscar Presidencia en 2018 (video)

“Me preocupa el 2024, pero no como participante, sino para el país y para Nuevo León, que es lo mejor que le puede convenir. Yo lo que te puedo decir a Nuevo León: le voy a cumplir, no me voy a distraer como ‘El Bronco’ (Jaime Rodríguez Calderón), voy a estar seis años completos y a mis 39 años de vida que termine, Dios quiera con un gran gobierno”, dijo en entrevista para Latinus en 2021 .

SI TE VAS, NO REGRESAS: LAS POLÉMICAS FRASES DE SAMUEL GARCÍA VS ‘EL BRONCO’

“Por supuesto que es un halago, que es un gran honor que conlleva mucha responsabilidad (...) Todavía no son los tiempos, y no podemos caer en la misma mañas y travesuras de los otros”, destacó en la entrevista Samuel García.

“En el 2024 Samuel no se distrae. Yo lo he dicho en muchos foros de debates que mi compromiso es aquí en Nuevo León”, enfatizó.

“Cada vez me queda más clara esa frase de que, si te vas, mejor no regreses. Vas a dejar morir al estado. Es un estado en el que diste mucha expectativa de cambio y el que lo dejes en un segundo plano, por aspiraciones personales...”, indicó.

“Movimiento Ciudadano votó en contra de la licencia. Incumplió su palabra de quedarse en Nuevo León. No cumplió con sus promesas de campaña. No metió a los corruptos a la cárcel y se dispararon los índices de inseguridad, por ejemplo”, escribió en sus redes sociales.

“La denuncia presentada por Movimiento Ciudadano en contra del gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón no fue en vano y el INE confirma las irregularidades cometidas por el también aspirante presidencial. No es una lucha personal, es mi papel como Diputado Local, velar por los intereses de Nuevo León, y Bronco hizo un mal uso de esos recursos, por tanto, no me podía quedar con los brazos cruzados”, escribió en mayo de 2018.