¿Sin visa y pasaporte? Mujer compra vuelo a Chiapas y Volaris la manda por error a Seattle, EU

En el aeropuerto revisaron su pase de abordar al momento de hacer Check-in, pero la enviaron a otra fila, esperó y abordó el avión, pero en él se percató que si asiento estaba ocupado, por lo que la cambiaron de lugar.

Todo iba bien, hasta que le pasaron un documento de aduana y al momento de preguntar al personal de vuelo que era lo que pasaba y a donde se dirigía, se dio cuenta no iba a su destino.

“Cuando estoy en el avión, me pasan declaración de aduana y me quedo así por qué tengo que llenar y me entero que el viaje iba para Seattle, cuando le pregunto a la azafata por qué todo estaba en inglés, y pasaporte le digo a la azafata que no tengo pasaporte y me pregunta cómo viaja si no tengo ese documento, le dije que es un viaje nacional”, sentenció.