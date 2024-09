¡Sobrevivir no es vivir! Sobrevivientes de intento de feminicidio exigen justicia con aprobación de la Ley Oropéndola

Sobrevivientes de intento de feminicidio marcharon desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Senado de la República en la Ciudad de México, con el fin de exigir la aprobación de la Ley Oropéndola, una propuesta legislativa que busca fortalecer la protección y justicia para mujeres que han sobrevivido a feminicidios fallidos. Bajo el lema “¡Las sobrevivientes vivimos y vivimos para contarlo!”, las mujeres exigieron la intervención de los recién instalados legisladores para que este proyecto de ley avance en el Congreso.

La marcha reunió a mujeres provenientes de diversas partes del país, incluyendo Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México y la Ciudad de México, quienes compartieron sus testimonios de sobrevivencia ante situaciones de violencia extrema. Durante la manifestación, las participantes escribieron sus nombres en las vallas que rodean la Antimonumenta, un símbolo de lucha y resistencia feminista ubicado en la Ciudad de México.

Las sobrevivientes corearon consignas que evidenciaban su lucha por justicia: “¡Sobreviví sin tus cuidados, ahora exijo resultados! ¡Soy mujer sobreviviente, no quiero ser valiente! ¡No, no, no somos infiltradas, somos las familias y estamos indignadas!”.

Entre las asistentes se encontraban madres de víctimas de feminicidio, como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien fue asesinada en 2010 y cuyo caso marcó un precedente en la investigación con perspectiva de género en México. Su incansable lucha ha sido clave para que toda muerte violenta de niñas, adolescentes y mujeres en el país sea investigada con este enfoque, una medida crucial en la búsqueda de justicia para miles de mujeres que han sido víctimas de violencia de género.