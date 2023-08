“Somos la única fuerza que le puede competir a Morena”; Dante Delgado rechaza alianza con Frente Amplio en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- En una segunda carta dirigida al público, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro reitero que no harán alianzas que condenan al fracaso para el 2024, porque no se trata de elegir entre dos alianzas que, aseguró, representan el pasado y que ya fallaron al país, sino de impulsar el cambio.

Según el político veracruzano, Movimiento Ciudadano es la única alternativa para el futuro y por eso es blanco de ataque del PRI y PAN, quien buscar ganar la elección del siguiente año con la coalicción del Frente Amplio por México.

Argumentó que sumarse a una alianza con esos partidos es hacerle el juego a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ni los votantes de Morena ni los indecisos quieren votar por la vieja política. Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen y ayudarle a ganar la presidencia y mantener la mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que eso suceda”, aseguró Dante Delgado.

En la carta, el dirigente nacional de MC, expone los principales motivos para no aliarse como lo han propuesto integrantes del mismo partido, principalmente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“La elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez. Hace más de dos años dije que el país tenía derecho a una alternativa que planteara soluciones a los problemas del presente, pensando en futuro. También dije que México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, solo para repetirla. Sigo convencido de esto”, afirmó.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos y les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso. Movimiento Ciudadano es la única alternativa de futuro, por eso estamos entre los ataques del PRIAN y los juegos perversos del presidente. No nos preocupa, porque nuestra única responsabilidad es con México”, manifestó el senador.

Recordó que en 2018 hicieron alianza con estos mismos partidos que clamaban que sería por el bien del país, sin embargo, sostiene que fueron funestos los resultados: llevaron al Congreso legisladores que se entregaron al presidente López Obrador y aprobaron recortes retrógrados. Lo cual, señaló, ocasionó un impacto negativo en MC con los peores resultados electorales y desconfianza ciudadana.

“Vamos a mantener vivo a este Movimiento para la nueva generación de jóvenes que está transformando México: Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Pablo Lemus, Mariana Rodríguez, Salomón Chertorivski, Biby Rabelo, Eliseo Fernández, Mónica Magaña, Jorge Álvarez Máynez, Anayeli Muñoz, Jessica Ortega, Marianela Villasuso y muchas y muchos liderazgos más en todo el país. Esta nueva generación no merece aparecer en la boleta con los emblemas de la vieja política”, anunció el veracruzano.

A su ver, la alianza del PRI y el PAN es una medida desesperada para recuperar el poder, ya que tres de cada cuatro personas en este país rechazan su alianza.

“El PRI es la marca con mayor rechazo y la alianza se convirtió en su única oportunidad de sobrevivir. El PAN tuvo su oportunidad, ya gobernó y lo hizo mal. Para dos de cada tres mexicanos, un hipotético triunfo de esta alianza sería lo peor que le podría pasar a México”, señaló con el argumento de que ahora MC tiene encuestas que lo sitúan en una mejor situación con victorias en Jalisco, Nuevo León y Campeche.