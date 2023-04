‘Soy considerado enemigo por las máximas autoridades’, difunden supuesta carta de ex rector de la UdG

En redes sociales circula una supuesta carta póstuma realizada a mano por el ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdG) y fundador de la Feria Internacional del Libro (FIL) de la misma ciudad, Raúl Padilla López, donde aclara los motivos para quitarse la vida, información que se dio a conocer el pasado 2 de abril.

La carta fue publicada en Facebook por el escritor Hermenegildo Olguín, del Taller editorial Casa del Mago en la capital de Jalisco; en la publicación explica que el documento llegó a sus manos y debido a la importancia del contenido decidió compartirlo.

En el escrito se puede leer: “A todos mis seres queridos, amigos y universitarios. Les pido una disculpa por tomar está decisión en una coyuntura difícil;

“Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a ‘sus enemigos’;

“Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza;

“Sucede que tengo mes y medio que que me cerciore que padezco ALZheimer y/o perdida severa de memoria;

“Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 mins. (minutos) de perdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que sigue sé que es terrible, más asociado al estrés;

“Ya no soy útil como en otras coyunturas. Sirvo más llendome. Perdón, perdón, perdón! (sic)”, explica la carta de Padilla López.