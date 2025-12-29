SSP llama a evitar disparos al aire en Año Nuevo y habilita líneas para denuncias anónimas

CULIACÁN, SIN.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa exhortó a la población a evitar la tradición de celebrar el fin de año y el inicio del nuevo con detonaciones de armas de fuego al aire, y puso a disposición las líneas de emergencia para realizar denuncias anónimas con el fin de que la autoridad actúe de inmediato.

A través de un comunicado, la corporación llamó a la conciencia ciudadana sobre los riesgos que implica el uso de armas durante los festejos y advirtió que las autoridades intervendrán contra quienes incurran en esta práctica.

La dependencia convocó a sumarse a la campaña “Celebra sin Disparar”, que difundirá en redes sociales información sobre los riesgos asociados a estas detonaciones, al señalar que en diversos casos han derivado en daños irreparables para familias.

La Secretaría recordó que la portación y el uso de armas de fuego constituyen un delito del fuero federal, por lo que se atenderán los reportes anónimos de la población relacionados con disparos durante los festejos de Fin de Año.

En el comunicado se indicó que los reportes permitirán a la autoridad desplegar acciones inmediatas para ubicar y actuar contra quienes realicen detonaciones en zonas habitacionales o de concentración de personas.

Como parte del operativo Guadalupe-Reyes, se informó que se mantiene un despliegue de elementos del Ejército, la Guardia Nacional, personal naval y corporaciones policiales federal, estatal y municipal en todo el estado, con el propósito de intervenir con rapidez ante cualquier incidente.

La dependencia reiteró el llamado a celebrar sin poner en riesgo a terceros y a reportar cualquier detonación para prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante el cierre de año. Con información de El Universal