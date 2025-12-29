SSP llama a evitar disparos al aire en Año Nuevo y habilita líneas para denuncias anónimas

Noticias
/ 29 diciembre 2025
    SSP llama a evitar disparos al aire en Año Nuevo y habilita líneas para denuncias anónimas
    Reiteran el llamado a celebrar sin poner en riesgo a terceros y a reportar cualquier detonación para prevenir accidentes. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Denuncias

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


SSP

La Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió a la población no recurrir a detonaciones de arma de fuego durante los festejos y llamó a reportar de forma anónima

CULIACÁN, SIN.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa exhortó a la población a evitar la tradición de celebrar el fin de año y el inicio del nuevo con detonaciones de armas de fuego al aire, y puso a disposición las líneas de emergencia para realizar denuncias anónimas con el fin de que la autoridad actúe de inmediato.

A través de un comunicado, la corporación llamó a la conciencia ciudadana sobre los riesgos que implica el uso de armas durante los festejos y advirtió que las autoridades intervendrán contra quienes incurran en esta práctica.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si no cumplimos, nos retiran el respaldo’: Sheinbaum sobre apoyo popular a la 4T

La dependencia convocó a sumarse a la campaña “Celebra sin Disparar”, que difundirá en redes sociales información sobre los riesgos asociados a estas detonaciones, al señalar que en diversos casos han derivado en daños irreparables para familias.

La Secretaría recordó que la portación y el uso de armas de fuego constituyen un delito del fuero federal, por lo que se atenderán los reportes anónimos de la población relacionados con disparos durante los festejos de Fin de Año.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum

En el comunicado se indicó que los reportes permitirán a la autoridad desplegar acciones inmediatas para ubicar y actuar contra quienes realicen detonaciones en zonas habitacionales o de concentración de personas.

Como parte del operativo Guadalupe-Reyes, se informó que se mantiene un despliegue de elementos del Ejército, la Guardia Nacional, personal naval y corporaciones policiales federal, estatal y municipal en todo el estado, con el propósito de intervenir con rapidez ante cualquier incidente.

La dependencia reiteró el llamado a celebrar sin poner en riesgo a terceros y a reportar cualquier detonación para prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante el cierre de año. Con información de El Universal

Temas


Denuncias

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


SSP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastados por máquina dos trabajadores de Carrier en Nuevo León
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas