‘Su sofisticación es siniestra’: Deportados, potenciales víctimas de redes de extorsión, advierte periodista

CDMX.- Además de la reinserción laboral, la seguridad es otro de los retos que el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá enfrentar ante la crisis derivada de las deportaciones masivas.

El periodista León Krauze advierte hoy en su columna semanal “ Epicentro ” sobre las sofisticadas redes de extorsión que opera el crimen organizado en territorio mexicano, cuyas víctimas son los migrantes centroamericanos.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis migratoria: La seguridad de los deportados no se puede delegar

“El crimen en México está particularmente bien organizado en su misión de explotar el fenómeno migratorio. Hay redes de extorsión en buena parte del país. Su sofisticación es siniestra: hay redes criminales que dan brazaletes a los migrantes para identificar más fácilmente a los que ya ha extorsionado”, expone.

En ese contexto asevera que los migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos no serían la excepción.

Si bien el periodista aplaude la iniciativa de la presidenta Sheinbaum de apoyarse en las organizaciones empresariales y empresas para reincorporar a los connacionales deportados en la vida laboral en México, advierte que ese no será el único ni más importante reto.

“Es una buena noticia, pero es indispensable identificar los límites del programa de colaboración con la iniciativa privada y las responsabilidades indispensables que corresponden únicamente al gobierno”, señala.

El analista recalca que la seguridad es un asunto que el gobierno no puede delegar a la iniciativa privada porque no puede garantizarla. Además, considera que en ese tema puede esperarse lo peor, toda vez que las autoridades no han podido combatir la inseguridad.

“Ni las organizaciones empresariales ni las empresas mexicanas pueden garantizar la seguridad de los miles y miles de mexicanos que serán obligados a tratar de reconstruir una vida en México, un país del que se fueron hace años, o décadas.

“Esa variable indispensable le corresponde al gobierno mexicano. Por desgracia, a juzgar por la situación actual en México y el desamparo de los migrantes en el país, habrá que esperar lo peor”, advierte.