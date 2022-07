Suma Cd. Juárez 24 casos de trata; acusan activistas en la ciudad fronteriza

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Durante más de 10 años, la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez se ha encargado de acompañar y ayudar a las madres de mujeres desaparecidas y que fueron víctimas de trata de personas.

En el Día Mundial Contra la Trata de Personas, Imelda Marrufo, titular de la Red, indicó que en lo que va de 2022 en esta frontera se han presentado 24 casos, los que han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La activista refirió que su lucha inició desde 2010, cuando iniciaron con la investigación y seguimiento del caso de la desaparición de jóvenes en el Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez, donde se han localizado restos pertenecientes a 25 mujeres.

“Durante este tiempo hemos acompañado jurídicamente como asesoras para la búsqueda de niñas y mujeres, y lo que ha ocurrido es que nos hemos percatado de que algunos casos han estado vinculados con casos de trata y hemos podido apoyar en ese tema a nuestras representadas”, explicó.

Marrufo aseguró que ha sido un camino de acompañamiento, de reconocer la calidad de las madres de las víctimas como autónomas para que den su voz y sean respetadas.

“Se está conmemorando el aniversario de una joven, de Idaly Juache Laguna, que fue víctima desaparición, luego de trata y después de feminicidio. Estamos con las mamás que padecen esos casos”.

Este viernes 29 de julio, Idaly Juache Laguna hubiera cumplido 32 años, pero no pudo festejarlos como cualquier joven, ya que forma parte de los casos de desaparición, trata y feminicidio en esta frontera.

Su mamá, Norma Laguna, salió de nueva cuenta a las calles para festejar el cumpleaños de su hija con una manifestación a las afueras de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).

“Estoy aquí para seguir recordándole a las autoridades que mi hija no está; que lamentablemente por sus negligencias e impunidad no fue encontrada viva, si no que sus restos fueron encontrados en el Arroyo del Navajo”, reclamó la señora Norma.

Ante las puertas de la FEM, la mujer aseguró que continuará con la lucha de exigencia de justicia, para que ninguna madre viva lo que ella ha pasado en los últimos años.

“Hasta que yo esté aquí voy a seguir exigiendo justicia para mi hija y para todas, así como por todas las que vienen, lamentablemente”, comentó.