Suprema Corte no sesionó; las cuatro ministras se sumaron al paro del 9M

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió su sesión de este jueves debido a que las cuatro ministras que integran su pleno se sumaron al paro de las mujeres que se realiza cada año bajo el lema “El nueve nadie se mueve”, para visibilizar la relevancia de este sector de la población en el mundo laboral y en protesta por la violencia de que son objeto.

Aunque sí asistieron los siete ministros hombres, con lo que se lograba un quorum suficiente para sesionar, no era posible alcanzar una votación calificada de ocho votos, necesaria para tomar decisiones sobre la validez o invalidez de las leyes impugnadas en las acciones de inconstitucionalidad programadas para votarse.

Por ello, el ministro decano, Luis María Aguilar Morales, decidió levantar la sesión:

“El día de hoy las mujeres que participan en los trabajos y decisiones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se suman una vez más a este paro nacional. Las ministras de este alto tribunal, en ejercicio pleno de su libertad, también se suman a esta gran convocatoria. Sepan que nosotros nos solidarizamos con ustedes, mujeres de todo el país, no solo en esta iniciativa, sino en su labor cotidiana y en la exigencia de hacer valer y de que se respeten sus derechos”.

“Hace algunos años la ausencia de las señoras ministras no hubiera repercutido en la integración del quorum y con ello en el funcionamiento del tribunal pleno. Ahora no solo por el quórum lo consideramos relevante, sino porque las decisiones del alto tribunal no pueden prescindir de su talento y de sus aportaciones en el ejercicio de la impartición de la justicia constitucional”.