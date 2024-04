CDMX.- Después de que miles de connacionales en el extranjero denunciaran que el Instituto Nacional Electoral (INE) les notificara que no podrían participar en el proceso electoral por que sus solicitudes de registro fueron consideradas como improcedentes, el organismo detalló los motivos.

El instituto mencionó que realizando una revisión minuciosa de 42 mil 436 solicitudes de registro del Electorado en el Extranjero, se determinaron como improcedentes 39 mil 724 solicitudes, el equivalente al 0.04 por ciento de la Lista Nominal Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: INE rechaza el voto de mexicanos en el extranjero para Elecciones 2024 por presuntas irregularidades

El INE señaló que las irregularidades o inconsistencias que detectaron fueron alteración de datos, comprobantes apócrifos, registros reiterados con el mismo comprobante y comprobantes que no cumplen con la vigencia requerida.

En el caso de las personas que fueron notificadas por el INE del rechazo, podrán comunicarse con el instituto para poder hacer las aclaraciones necesarias y que el registro sea ratificado en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero.

Esto no significa que no puedas emitir tu voto desde el exterior del país, ya que el organismo electoral detalló que aunque los mexicanos no realicen esta aclaración, podrán votar en las casillas especiales que instalarán en las sedes consulares con su credencial para votar.

Los afectados pueden solicitar más detalles al comunicarse a la línea INETEL 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos sin costo; al +52 (55) 5481 9897 desde otros países; o bien al 55 57 28 27 00, ext. 350176, 391002 y 372162.

Una opción más que ofrece el instituto electoral para alguna aclaración es enviar un correo a la dirección voto.extranjero@ine.mx, o bien, marcar al 55 5480 0400 ext. 350585 y 350176.

¿CÓMO REALIZAR EL VOTO PRESENCIAL?

Los mexicanos que tuvieron problema en el registro para la modalidad “Voto por Internet” podrán acudir a los 23 Módulos Receptores de Votación el día de la jornada electoral.

“El 2 de junio de 2024, deberás acudir a alguno de los Módulos Receptores de Votación que el INE habilitará para emitir tu voto y presentar tu Credencial para Votar vigente, tramitada al 25 de febrero de 2024, en el extranjero o en México”, detalla el INE en su sitio web.

“Si te registraste previamente, tendrás tu lugar asegurado; en caso contrario, podrás votar dentro de los mil 500 espacios extra que habrá en cada Módulo Receptor de Votación”, añade.

En su página web el instituto explica que los mexicanos tendrán que acudir a los módulos para votar con la credencial vigente, identificarse con el funcionario electoral para que verifiquen que te encuentres en la Lista Nominal de Electores en el Extranjero.

ESTAS SON LAS SEDES EN LAS QUE PODRÁS EMITIR TU VOTO DE MANERA PRESENCIAL