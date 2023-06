Tendederos en todo México, para exhibir a deudores alimentarios

En la Ciudad de México , frente a Palacio Nacional, integrantes del colectivo Ley Sabina colocaron pancartas con los nombres, fotografías y datos de hombres, principalmente, que no aportan a la crianza de sus hijas e hijos.

Además, deben cumplir otras disposiciones como el que no puedan ocupar cargos de elección popular si se encuentran en este registro y que se pueda ir conociendo el avance del pago de su deuda.

Se expedirá un certificado para que las personas puedan acceder a trámites de licencias, pasaportes certificados y otros que de no contar con ellos no podrán obtenerlo, incluso no podrán participar a cargos de elección popular.

Tampoco podrán ser jueces locales o federales, no podrán adquirir o vender bienes inmuebles, transmitir derechos o solicitar matrimonio.