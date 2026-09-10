Tragedia en Acapulco: detienen a mujer señalada por matar a su hijo de 4 años

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo en flagrancia a Jaqueline Alejandra “N”, de 37 años, señalada como presunta responsable de la muerte de su hijo Tadeo, de cuatro y años, en Acapulco.

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Parotas, donde el menor fue localizado sin vida durante la mañana del miércoles 9 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de emergencia recibieron una llamada al 911 alrededor de las 10:52 horas para solicitar una ambulancia y la presencia de policías debido a que un menor se encontraba inconsciente.

ABUELA DEL MENOR ALERTÓ AL 911

Durante la llamada de emergencia, la abuela del niño señaló que la mujer presuntamente había golpeado al menor, quien necesitaba atención médica.

Según reportes locales, la familiar escuchó los gritos del niño y acudió para auxiliarlo. Sin embargo, cuando llegaron los cuerpos de emergencia, Tadeo ya no presentaba signos vitales.

El menor se encontraba dentro de una vivienda ubicada en el andador Azucena, en la colonia Las Parotas, cerca de la funeraria Las Cruces y del centro de salud de la zona.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DE LA MUERTE DEL MENOR

De manera preliminar, las autoridades reportaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia y una herida en el cuello provocada aparentemente con un arma blanca.

Personal especializado realizó las primeras diligencias en el inmueble para localizar indicios que permitan establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Posteriormente, el cuerpo del niño fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia correspondiente.

FAMILIARES SEÑALARON A LA MADRE

Después de que se confirmó la muerte del menor, familiares señalaron directamente a Jaqueline Alejandra “N” como presunta responsable.

La mujer fue agredida físicamente por algunos de los presentes, por lo que elementos policiacos intervinieron para evitar que la situación escalara.

Los agentes retiraron a la mujer del domicilio y la mantuvieron bajo resguardo para posteriormente trasladarla ante las autoridades ministeriales.

En el operativo participaron corporaciones municipales, estatales y federales, entre ellas la Policía Municipal de Acapulco, Policía Ministerial, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal de Guerrero.