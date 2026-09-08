Ingresa al penal de Saltillo acusado de matar a su yerno con un sable, además de herir a su propia hija

José Alfredo “N”, de 55 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su yerno durante un conflicto familiar por la diferencia de edad, ya fue ingresado al penal varonil de Saltillo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial por los delitos de homicidio calificado con ventaja y lesiones dolosas. El acusado es señalado por el ataque ocurrido durante la madrugada del domingo, en el que perdió la vida Víctor Reyna, de 71 años, mientras que María “N”, de 24 años, hija del imputado, resultó gravemente lesionada.

De acuerdo con los antecedentes recabados por las autoridades ministeriales, José Alfredo presuntamente nunca estuvo de acuerdo con la relación sentimental que su hija mantenía con Víctor, principalmente por la diferencia de edad entre ambos. La pareja estaba próxima a cumplir siete años de relación y, según las primeras investigaciones, en el entorno familiar ya existían antecedentes de conflictos y amenazas. LA DISCUSIÓN TERMINÓ EN ATAQUE Durante la madrugada del domingo se registró un nuevo enfrentamiento familiar. Presuntamente, Víctor reprendió a José Alfredo, situación que habría provocado el enojo del ahora detenido. De acuerdo con las indagatorias, el hombre tomó un sable y atacó a su yerno. María intentó intervenir para detener la agresión, pero también fue alcanzada por el arma. La joven sufrió una lesión de gravedad que provocó la semiamputación de tres dedos de una de sus manos, mientras que Víctor recibió un corte en el pecho que comprometió órganos vitales. Tras la agresión, José Alfredo presuntamente abandonó el domicilio y escapó del lugar, mientras familiares de Víctor se encargaron de trasladarlo al Centro de Salud de General Cepeda para que recibiera atención médica.