Ingresa al penal de Saltillo acusado de matar a su yerno con un sable, además de herir a su propia hija

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Saltillo
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    Ingresa al penal de Saltillo acusado de matar a su yerno con un sable, además de herir a su propia hija
    José Alfredo “N” dejó a su hija con cicatrices permanentes tras cercenarle tres dedos. Ya está en el penal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Víctor, de 71 años, murió tras un conflicto familiar con el padre de su pareja, quien se oponía a la relación debido a la diferencia de edad con su hija, de 24 años

José Alfredo “N”, de 55 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su yerno durante un conflicto familiar por la diferencia de edad, ya fue ingresado al penal varonil de Saltillo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial por los delitos de homicidio calificado con ventaja y lesiones dolosas.

El acusado es señalado por el ataque ocurrido durante la madrugada del domingo, en el que perdió la vida Víctor Reyna, de 71 años, mientras que María “N”, de 24 años, hija del imputado, resultó gravemente lesionada.

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De acuerdo con los antecedentes recabados por las autoridades ministeriales, José Alfredo presuntamente nunca estuvo de acuerdo con la relación sentimental que su hija mantenía con Víctor, principalmente por la diferencia de edad entre ambos.

La pareja estaba próxima a cumplir siete años de relación y, según las primeras investigaciones, en el entorno familiar ya existían antecedentes de conflictos y amenazas.

LA DISCUSIÓN TERMINÓ EN ATAQUE

Durante la madrugada del domingo se registró un nuevo enfrentamiento familiar. Presuntamente, Víctor reprendió a José Alfredo, situación que habría provocado el enojo del ahora detenido.

De acuerdo con las indagatorias, el hombre tomó un sable y atacó a su yerno. María intentó intervenir para detener la agresión, pero también fue alcanzada por el arma.

La joven sufrió una lesión de gravedad que provocó la semiamputación de tres dedos de una de sus manos, mientras que Víctor recibió un corte en el pecho que comprometió órganos vitales.

Tras la agresión, José Alfredo presuntamente abandonó el domicilio y escapó del lugar, mientras familiares de Víctor se encargaron de trasladarlo al Centro de Salud de General Cepeda para que recibiera atención médica.

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Debido a la gravedad de las heridas, se determinó trasladarlo de emergencia a un hospital de Saltillo. Sin embargo, durante el trayecto, cuando la ambulancia circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez, cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida, pero finalmente confirmaron su fallecimiento alrededor de las 2:00 horas.

Tras las investigaciones correspondientes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Alfredo “N”, quien posteriormente fue ingresado al penal varonil de Saltillo.

Ahora será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica por los delitos que se le imputan.

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