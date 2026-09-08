Gobierno de Sheinbaum afirma que homicidios dolosos bajaron 53% de 2024 a agosto del 2026

La violencia homicida en México registró una reducción de 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas este martes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Figueroa explicó que al comienzo de la actual administración se contabilizaban, en promedio, 86.9 víctimas de homicidio doloso cada día. Veintitrés meses después, agosto cerró con un promedio diario de 40.8 casos.

La diferencia representa alrededor de 46 homicidios dolosos menos cada jornada respecto al nivel registrado al inicio del periodo analizado. Pero, además de la reducción acumulada, agosto se convirtió en el mes con el promedio diario más bajo de toda la serie presentada por el gobierno federal. “Siendo además este agosto de 2026, el mes más bajo de estos meses analizados”, destacó la funcionaria. Una caída que modifica la tendencia Los datos presentados por el SESNSP fueron utilizados para colocar la actual reducción dentro de una perspectiva de largo plazo. Figueroa comparó el comportamiento de la tasa de homicidios durante los tres gobiernos federales anteriores. De acuerdo con la exposición, durante el sexenio de Felipe Calderón la tasa de homicidios dolosos pasó de 9.7 casos por cada 100 mil habitantes en 2006 a 22, lo que significó un incremento de 127%. La tendencia ascendente continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese periodo, la tasa aumentó otro 32% hasta alcanzar 29.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que la funcionaria señaló como el máximo histórico de la serie utilizada en su presentación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador representó, según los datos expuestos, un cambio respecto de ese comportamiento. Durante ese sexenio la tasa disminuyó 13%, con lo que comenzó a revertirse la trayectoria ascendente observada durante los dos gobiernos anteriores. Ahora, la administración de Claudia Sheinbaum reporta una reducción todavía más pronunciada en el promedio diario de homicidios, aunque el gobierno ha planteado estos resultados como parte de un proceso que depende de la coordinación entre las autoridades federales y estatales. Siete estados concentran casi la mitad de los homicidios A pesar de la disminución nacional, la violencia letal continúa teniendo una fuerte concentración geográfica. Figueroa señaló que, durante lo que va de 2026, siete entidades concentran 49.3% de todos los homicidios registrados en el país. Es decir, prácticamente uno de cada dos asesinatos ocurre en alguno de estos estados. Guanajuato encabeza la lista con 8.5% del total nacional. Le siguen Baja California, con 8.4%, y Chihuahua, con 8%. En cuarto lugar aparece Sinaloa, que concentra 7.5% de los homicidios del país; después se ubica el Estado de México, con 6.1%. Guerrero representa 5.6% y Morelos 5.3%. La distribución muestra que, aunque el promedio nacional presenta una tendencia descendente, el fenómeno sigue concentrándose de manera importante en determinadas regiones, particularmente en entidades que durante los últimos años han enfrentado elevados niveles de violencia relacionada con organizaciones criminales y disputas territoriales. Nuevo León y otros estados destacan por la reducción El comportamiento tampoco ha sido uniforme entre las entidades federativas. De acuerdo con el SESNSP, 30 estados presentan una reducción en su promedio diario de homicidio doloso. Entre las entidades que registran los descensos más destacados aparecen San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur, Zacatecas y Nuevo León. La evolución estatal es uno de los elementos que el gobierno federal utiliza para sostener que la disminución no se limita a unas cuantas entidades, sino que tiene un comportamiento extendido en buena parte del territorio nacional. “Los resultados reflejan el impacto de la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad con los gobiernos, también locales”, afirmó Figueroa. También bajan los delitos de alto impacto La reducción presentada por el gobierno no se limita a los homicidios dolosos. Las autoridades reportaron también una disminución en el conjunto de delitos considerados de alto impacto durante el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. Al inicio de la administración se registraban, en promedio, 636.6 delitos de alto impacto diariamente en el país. Para agosto de 2026, el promedio descendió a 391 casos al día. La reducción equivale a 39%. Al igual que ocurrió con los homicidios, agosto se ubicó como el mes con el promedio diario más bajo de toda la serie analizada. El reto ahora es mantener la tendencia Las cifras presentadas por el SESNSP muestran un cambio importante en los indicadores nacionales de violencia homicida. Sin embargo, la concentración de casi la mitad de los asesinatos en siete entidades evidencia que la reducción nacional convive con focos de violencia particularmente intensos. Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, por ejemplo, continúan representando una proporción significativa del total nacional, por lo que la evolución de estos estados será determinante para saber si la tendencia descendente puede mantenerse durante los próximos meses. El gobierno federal atribuye la reducción a la estrategia de seguridad y a la coordinación entre las distintas instituciones y órdenes de gobierno. El desafío consiste ahora en convertir la disminución de los promedios nacionales en una reducción sostenida de la violencia en los estados que todavía concentran la mayor cantidad de homicidios. Con 40.8 homicidios dolosos diarios en agosto, frente a los 86.9 registrados al inicio del periodo, el indicador se encuentra actualmente 53% por debajo del nivel de septiembre de 2024. Para el gobierno, el dato representa uno de los principales resultados de su política de seguridad; para las entidades con mayores índices de violencia, el descenso nacional todavía plantea el reto de conseguir una reducción equivalente y sostenida en sus propios territorios.

La diferencia representa alrededor de 46 homicidios dolosos menos cada jornada respecto al nivel registrado al inicio del periodo analizado. Pero, además de la reducción acumulada, agosto se convirtió en el mes con el promedio diario más bajo de toda la serie presentada por el gobierno federal. “Siendo además este agosto de 2026, el mes más bajo de estos meses analizados”, destacó la funcionaria. Una caída que modifica la tendencia Los datos presentados por el SESNSP fueron utilizados para colocar la actual reducción dentro de una perspectiva de largo plazo. Figueroa comparó el comportamiento de la tasa de homicidios durante los tres gobiernos federales anteriores. De acuerdo con la exposición, durante el sexenio de Felipe Calderón la tasa de homicidios dolosos pasó de 9.7 casos por cada 100 mil habitantes en 2006 a 22, lo que significó un incremento de 127%. La tendencia ascendente continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese periodo, la tasa aumentó otro 32% hasta alcanzar 29.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que la funcionaria señaló como el máximo histórico de la serie utilizada en su presentación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador representó, según los datos expuestos, un cambio respecto de ese comportamiento. Durante ese sexenio la tasa disminuyó 13%, con lo que comenzó a revertirse la trayectoria ascendente observada durante los dos gobiernos anteriores. Ahora, la administración de Claudia Sheinbaum reporta una reducción todavía más pronunciada en el promedio diario de homicidios, aunque el gobierno ha planteado estos resultados como parte de un proceso que depende de la coordinación entre las autoridades federales y estatales. Siete estados concentran casi la mitad de los homicidios A pesar de la disminución nacional, la violencia letal continúa teniendo una fuerte concentración geográfica. Figueroa señaló que, durante lo que va de 2026, siete entidades concentran 49.3% de todos los homicidios registrados en el país. Es decir, prácticamente uno de cada dos asesinatos ocurre en alguno de estos estados. Guanajuato encabeza la lista con 8.5% del total nacional. Le siguen Baja California, con 8.4%, y Chihuahua, con 8%. En cuarto lugar aparece Sinaloa, que concentra 7.5% de los homicidios del país; después se ubica el Estado de México, con 6.1%. Guerrero representa 5.6% y Morelos 5.3%. La distribución muestra que, aunque el promedio nacional presenta una tendencia descendente, el fenómeno sigue concentrándose de manera importante en determinadas regiones, particularmente en entidades que durante los últimos años han enfrentado elevados niveles de violencia relacionada con organizaciones criminales y disputas territoriales. Nuevo León y otros estados destacan por la reducción El comportamiento tampoco ha sido uniforme entre las entidades federativas. De acuerdo con el SESNSP, 30 estados presentan una reducción en su promedio diario de homicidio doloso. Entre las entidades que registran los descensos más destacados aparecen San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur, Zacatecas y Nuevo León. La evolución estatal es uno de los elementos que el gobierno federal utiliza para sostener que la disminución no se limita a unas cuantas entidades, sino que tiene un comportamiento extendido en buena parte del territorio nacional. “Los resultados reflejan el impacto de la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad con los gobiernos, también locales”, afirmó Figueroa. También bajan los delitos de alto impacto La reducción presentada por el gobierno no se limita a los homicidios dolosos. Las autoridades reportaron también una disminución en el conjunto de delitos considerados de alto impacto durante el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. Al inicio de la administración se registraban, en promedio, 636.6 delitos de alto impacto diariamente en el país. Para agosto de 2026, el promedio descendió a 391 casos al día. La reducción equivale a 39%. Al igual que ocurrió con los homicidios, agosto se ubicó como el mes con el promedio diario más bajo de toda la serie analizada. El reto ahora es mantener la tendencia Las cifras presentadas por el SESNSP muestran un cambio importante en los indicadores nacionales de violencia homicida. Sin embargo, la concentración de casi la mitad de los asesinatos en siete entidades evidencia que la reducción nacional convive con focos de violencia particularmente intensos. Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, por ejemplo, continúan representando una proporción significativa del total nacional, por lo que la evolución de estos estados será determinante para saber si la tendencia descendente puede mantenerse durante los próximos meses. El gobierno federal atribuye la reducción a la estrategia de seguridad y a la coordinación entre las distintas instituciones y órdenes de gobierno. El desafío consiste ahora en convertir la disminución de los promedios nacionales en una reducción sostenida de la violencia en los estados que todavía concentran la mayor cantidad de homicidios. Con 40.8 homicidios dolosos diarios en agosto, frente a los 86.9 registrados al inicio del periodo, el indicador se encuentra actualmente 53% por debajo del nivel de septiembre de 2024. Para el gobierno, el dato representa uno de los principales resultados de su política de seguridad; para las entidades con mayores índices de violencia, el descenso nacional todavía plantea el reto de conseguir una reducción equivalente y sostenida en sus propios territorios.

EL RETO AHORA ES MANTENER LA TENDENCIA Las cifras presentadas por el SESNSP muestran un cambio importante en los indicadores nacionales de violencia homicida. Sin embargo, la concentración de casi la mitad de los asesinatos en siete entidades evidencia que la reducción nacional convive con focos de violencia particularmente intensos. Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, por ejemplo, continúan representando una proporción significativa del total nacional, por lo que la evolución de estos estados será determinante para saber si la tendencia descendente puede mantenerse durante los próximos meses. El gobierno federal atribuye la reducción a la estrategia de seguridad y a la coordinación entre las distintas instituciones y órdenes de gobierno. El desafío consiste ahora en convertir la disminución de los promedios nacionales en una reducción sostenida de la violencia en los estados que todavía concentran la mayor cantidad de homicidios. Con 40.8 homicidios dolosos diarios en agosto, frente a los 86.9 registrados al inicio del periodo, el indicador se encuentra actualmente 53% por debajo del nivel de septiembre de 2024. Para el gobierno, el dato representa uno de los principales resultados de su política de seguridad; para las entidades con mayores índices de violencia, el descenso nacional todavía plantea el reto de conseguir una reducción equivalente y sostenida en sus propios territorios.

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