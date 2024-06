Un ataque israelí alcanza una escuela en Gaza donde se refugiaban civiles

Por Aaron Boxerman y Victoria Kim

El ejército israelí declaró que había atacado a operativos de Hamás en un complejo escolar gestionado por la ONU. Funcionarios palestinos señalaron que entre las personas que murieron hay 14 niños y nueve mujeres.

A primera hora del jueves, un ataque aéreo israelí alcanzó un complejo escolar de las Naciones Unidas en el centro de Gaza que se había convertido en refugio para miles de palestinos desplazados, acabando con la vida de decenas de personas.

El ejército israelí declaró que el ataque iba dirigido contra operativos de Hamás. Funcionarios palestinos señalaron que había matado a civiles.

El ataque, en Nuseirat, fue el más reciente de un mortífero aumento de los combates en el centro de Gaza, donde las fuerzas israelíes han anunciado una ofensiva contra lo que describen como una insurgencia renovada de militantes de Hamás.

Los cuerpos sin vida de más de 40 personas en el ataque fueron trasladados al Hospital de los Mártires de al-Aqsa, en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de Gaza, según informó un portavoz del hospital. El Ministerio de Salud en Gaza señaló que de los 40 muertos en el ataque que había registrado, 14 eran niños y nueve mujeres.

El teniente coronel Peter Lerner, portavoz militar israelí, dijo que “no tenía conocimiento de ninguna baja civil” como consecuencia del ataque. “Llevamos a cabo un ataque preciso contra los terroristas en donde se encontraban”, añadió.

Esto es lo que hay que saber:

El ejército israelí aseguró que sus aviones de combate habían atacado tres aulas de un edificio escolar en el que se encontraban entre 20 y 30 militantes palestinos afiliados a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina, una milicia más pequeña también respaldada por Irán. Dijo que los militantes habían utilizado el complejo para planear ataques contra las fuerzas israelíes, aunque no dio ejemplos concretos.

Los videos publicados en una red social por un camarógrafo palestino del Hospital de los Mártires de al-Aqsa mostraban escenas desgarradoras de las secuelas del atentado: una madre que le suplica a su hijo muerto que le tome la mano; un joven envuelto en vendas, llora junto a un cadáver; un niño pequeño, con la cara cubierta de polvo y sangre, con la mirada perdida en el suelo del hospital mientras la gente grita a su alrededor.

Al menos 140 palestinos han muerto y cientos más han resultado heridos en los últimos días durante la ofensiva israelí en el centro de Gaza, según el portavoz del Hospital de los Mártires de al-Aqsa, Khalil Daqran. Su hospital es el último que sigue funcionando en el centro de Gaza, y dijo que había heridos “regados por el suelo en los pasillos y en tiendas de campaña en el exterior”.

La ofensiva israelí en el centro de Gaza se produce en un momento en que las conversaciones de alto al fuego entre Israel y Hamás siguen estancadas, con altos cargos de ambas partes expresando su profunda preocupación por una propuesta respaldada por el presidente Biden para detener los combates a cambio de la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.

Las autoridades israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, han señalado que no están dispuestas a poner fin a la guerra, que, según las autoridades de salud en Gaza, ha causado la muerte de más de 36.000 personas.

