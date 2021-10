Va Morena por Lorenzo Córdova en juicio político

César Cravioto, vocero de la bancada criticó a Córdova y calificó de cínico a Ciro Murayama, consejero del INE por no aceptar las firmas en papel y respaldar sólo el uso de app.

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena en el Senado informó que promoverá un juicio político contra Lorenzo Córdova, consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) por negarse a modificar los lineamientos para que la recopilación de firmas para la revocación de mandato se realice en papel y no sólo mediante una aplicación en teléfonos móviles.

“Estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente del INE, de Lorenzo Córdova, para que venga aquí a explicar porque son unos violentadores de la ley y si fuera necesario hasta podríamos valorar que se iniciará un juicio político contra ellos.

Porque miren la desfachatez, Lorenzo Córdova dice que no hay dinero y que no tienen recursos ni materiales ni humanos para poder contar las firmas de papel, pues tienen 13 mil millones de pesos y dicen que no hay dinero”.

Cravioto, dijo que el INE al usar la app para recabar las firmas, violará la privacidad de los datos personales al tomar una fotografía de la persona como requisito para validar su rúbrica y tratarla como delincuente.