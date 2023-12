Vamos a seguir con el legado de AMLO, no lo voy a traicionar: Sheinbaum

CDMX.- La aspirante presidencial de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que seguirá el legado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y dará continuidad a su proyecto de transformación del país.

“Vamos a seguir con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo vamos a traicionar. Nosotros llevamos grabados los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y no va vamos a traicionar al pueblo de Baja California Sur ni al pueblo de México”, dijo durante un mitin en el que la acompañó el coordinador Territorial, Ricardo Monreal.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia EZLN caravanas por el 30 aniversario del levantamiento

En el evento, frente a militantes y simpatizantes, la morenista reiteró que van por la construcción de un “segundo piso” de la autodenominada Cuarta Transformación de México y que para la primera etapa López Obrador ya puso los cimientos.

“¿Qué inauguró (el presidente) este mes? Ahí no más para la oposición, hoy está inaugurando la primera etapa del tren interoceánico”, dijo en el evento.