‘Venganza’ de Gertz Manero contra la familia de Alejandra Cuevas tiene un ‘as bajo la manga’

Alejandra Cuevas (Ciudad de México, 69 años) fue liberada el pasado 28 de marzo tras 528 días presa por un delito que ni siquiera existe, del que fue acusada por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Pero su caso pareciera no haber finalizado. Su hijo mayor, Alonso Castillo, descubrió una carpeta de investigación en su contra que se encontraba oculta desde 2021. Fue abierta desde el 8 de octubre de 2021 en la propia FGR. Y aparentemente, también tuvo su origen por instucciones del fiscal mexicano.

Alonso Castillo compartió con Infobae los detalles del que pareciera ser un nuevo “as bajo la manga” del fiscal Gertz Manero en contra de su familia. Dicha carpeta, de la cual fue alertado este 24 de abril, se encunetra bajo el registro FED/FECOC/UE/UEIDAPLE_CDMX/0001544/2021 y radica en la misma Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.

El titular de ese departamento de la FGR es Alberto Ramos Ramos, quien depende directamente del fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, mismo personaje que fue mencionado por el fiscal Gertz Manero cuando, tras la detención de Alejandra Cuevas en octubre de 2020, pidió a sus hijos “asumir la parte de responsabilidad que cada uno tiene, directa o indirectamente” en los cargos que él interpuso contra su madre.

“No tengo conocimiento formal, ni he sido citado para comparecer en ninguna carpeta de investigación de la FGR”, compartió Alonso a Infobae.

“Esta información me asusta, me preocupa, pero no me sorprende. Ya me habían dicho que me cuidara, que me iba acusar por el video que tomamos mis hermanos en la calle afuera de la privada donde vive, que si porque dañamos un monumento y cosas que no me hacían sentido. Lo que no me haría sentido sería que Alejandro no usara su poder directamente para afectarnos si el asunto de mi mamá y mi abuela le salía mal”.

Cabe recordar que caso del fiscal en contra de Alejandra Cuevas en todo momento fue meramente un asunto personal. Ella es hija de Laura Morán (95 años, Ciudad de México) quien fue la pareja sentimental de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario, durante casi medio siglo hasta el año 2015 cuando falleció a causa de su deteriorado estado de salud.

Alejandro acusó a Laura de homicidio por omisión de cuidados, en calidad de garante, es decir, quien estaba a cargo del cuidado. También incluyó en su demanda a Alejandra, como “garante accesoria”, figura que la misma Suprema Corte acaba de considerar simplemente inexistente.

Durante años, la demanda en contra de ambas mujeres simplemente no procedía pues los jueces consideraban que era improcedente. Una vez que Gertz Manero asumió el más alto puesto de justicia en México, los cargos –entre un sinfín de irregularidades– procedieron y llevaron, por un delito que no existe, a Alejandra Cuevas a ser encerrada en Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020 hasta el pasado 28 de marzo.

Fue entonces que pidió a los hijos de Alejandra que se repsonsabilizaran del delito, con la finalidad de dejar libre a su madre. “Alejandro Gertz Manero fue muy claro conmigo y con mis hermanos”, recordó Alonso, “quería que renunciáramos al carácter de víctima indirecta de su persecución contra ellas, aceptando que éramos responsables directos o indirectos por la muerte de su hermano”.

Alonso señala que esta nueva movida por parte del fiscal no le sorprende en lo absoluto, pero sí siente miedo de lo que pueda ocurrir puesto que, advierte, ha quedado claro que el funcionario es prácticamente inamovible.

No lo dice por casualidad. En las últimas semanas el caso de Alejandra Cuevas fue mencionado por senadores de Estados Unidos que hicieron un llamado a altos funcionarios del gobierno de Joe Biden por lo que consideraron un sistema de justicia “debilitado y politizado” en México, a causa de la actuación del fiscal Gertz Manero. A dichos señalamientos el presidente López Obrador solo les contestó que eran “unos mentirosos”, dejando claro su ya conocido apoyo incondicional a su fiscal de justicia.

“Nunca he cometido ningún delito y espero que el Poder Judicial Federal no permita un abuso más de Alejandro contra mí, contra mi familia, ni contra cualquier otra persona en México. Espero que así como ha ocultado seis meses una carpeta contra mí, ahora tenga el valor de estar presente cuando yo vaya a declarar. Pienso buscar un abogado que me ayude a defenderme y voy a pedir formalmente dos cosas: que me dejen defenderme y que esté presente durante mi declaración”, concluyó Alonso Castillo.

