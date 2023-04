Videos del incendio en Ciudad Juárez ‘no corresponden a lo que sucedió ese día’, dice abogado de Garduño

El video que muestra los hechos ocurridos en el incendio de un centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual se viralizó en diferentes plataformas, cuestionando la labor de los elementos de seguridad de la dependencia, podría ser beneficioso para Francisco Garduño, titular de la misma.

Así lo presume el abogado del funcionario, Rodolfo Pérez Velázquez, quien acusa que los hechos que se muestran en la multimedia puede prestarse para diversas versiones, según una entrevista con el medio Milenio.

“El video no corresponde a la versión de la fiscalía. No puedo adelantar tanto, pero con documentos que yo tengo y a las personas que han estado involucrando, puedo decir que no corresponde a lo que sucedió ese día, de acuerdo a los videos que de hecho ya están circulando”, aseveró, en entrevista con Carlos Zúñiga.

Cuando el comunicador le preguntó por una aclaración, la defensa indicó que el video “no corresponde a las versiones que se dan en muchas de las declaraciones de la carpeta de investigación”, respondió el abogado”.