Viuda de Navalny acusa a Putin de matar a su esposo con el agente neurotóxico Novichok

No está claro dónde se aloja Navalnaya.

“No se limiten a compartir la pena y el dolor interminables que nos han envuelto y no nos dejarán ir. Te pido que compartas este enojo conmigo. Ira, rabia, odio hacia aquellos que se han atrevido a destruir nuestro futuro”.

“Al matar a Alexei, Putin mató a la mitad de mí: la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma. Pero todavía tengo la otra mitad y me dice que no tengo derecho a rendirme.

“Mienten, ganan tiempo y ni siquiera lo ocultan”, escribió en las redes sociales Kira Yarmysh, portavoz de Navalny.

Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción de Navalny, acusó al Kremlin de un encubrimiento similar a lo ocurrido tras el envenenamiento del líder opositor en 2020, en el que le aplicaron el agente nervioso de la era soviética Novichok en su ropa interior mientras viajaba. Desde la ciudad de Omsk hasta Moscú.

Novichok es un agente nervioso altamente tóxico desarrollado en la Unión Soviética en los años 1970 y 1980. Se cree que es de cinco a diez veces más letal que los gases venenosos más conocidos VX y sarín.

Cuando se expone al veneno, provoca una “lentitud del corazón y restricción de las vías respiratorias, lo que lleva a la muerte por asfixia”, dijo a Reuters el profesor Gary Stephens, experto en farmacología de la Universidad de Reading.

“Ya hemos visto todo esto antes en Omsk”, dijo Zhdanov. “Nos están mintiendo. Está claro lo que están haciendo ahora: están limpiando las huellas de su crimen”.

El Kremlin ha negado su participación en la muerte de Navalny y advirtió que las afirmaciones occidentales de que Putin hizo matar a su enemigo político más formidable eran inaceptables.

“Cuando no hay información, es inaceptable hacer estas declaraciones groseras”, dijo a los periodistas el portavoz de Putin, Dmitry Peskov. “Estas declaraciones no pueden hacer ningún daño al líder de nuestro país, pero definitivamente no hacen quedar bien a la gente que las dice”.

Peskov insistió en que el Kremlin no participó en la investigación de la muerte de Navalny.

Cuando los periodistas le preguntaron cómo reaccionó Putin ante la noticia de la muerte de Navalny, Peskov dijo: “No tengo nada que añadir”.

La sospechosa muerte de Navalny se produce menos de un mes antes de las elecciones presidenciales de Rusia, que seguramente otorgarán al belicista Putin, de 71 años, otro mandato de seis años.