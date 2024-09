‘Ya es prácticamente el final del procedimiento’, adelanta Monreal que este viernes declararán constitucional la reforma

‘ACTUAMOS CON TOLERANCIA’: NIEGA MONREAL REPRESIÓN CONTRA MANIFESTANTES

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila , descartó que haya habido represión hacia quienes protestaron contra la reforma y aseguró que de su parte hubo tolerancia hacia el derecho de manifestación.

“Nosotros actuamos con tolerancia, no hubo represión, no hubo provocación, no hubo ninguna actitud de descalificación a su derecho de manifestación, pero ya no había ninguna justificación”, expuso el legislador a medios de comunicación.

Las declaraciones de Monreal no coinciden con los señalamientos hechos por estudiantes de derecho ni los videos que circularon en redes sociales sobre la protesta en las inmediaciones de la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, y que en esta ocasión usaron como sede alterna para votar la reforma.

“Nos recibieron con granaderos y gas lacrimógeno en Xicoténcatl”, denunció María Santoyo, estudiante de derecho la Ibero, en entrevista para Aristegui Noticias.

Sin embargo, el legislador sostuvo que no hubo represión de ningún tipo, ni confrontaciones entre quienes protestaban en contra y los granaderos.

“El uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes no fue represión”, fue cuestionado Monreal por uno de los reporteros.

“No fue represión, no, incluso los granaderos se fueron antes, yo pedí que se fueran antes no había nada más que ellos y preferimos sesionar de manera alternativa para no provocar a los manifestantes”, indicó.

En otro tema, Monreal confió en que este 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum tomará protesta como presidenta de la república, no sea bloqueado de nuevo el acceso a la Cámara Baja.

“Lo más sensato y lo más prudente es que permitan que se lleve a cabo la ceremonia de toma de protesta como debe de ser, cualquier otra intención de boicotear o de generar condiciones de tomas o de obstáculos a los accesos es verdaderamente absurdo, pero allá ellos, nosotros vamos a actuar con mucha prudencia porque estamos de fiesta en México, después de 200 años una mujer va a asumir la Presidencia de la República”, manifestó.