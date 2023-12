‘Yo nomás lo quiero ver lavando los baños’... Critican a Xóchitl Gálvez por menospreciar a migrantes al responder a Trump

Desde el pasado fin de semana, el ex presidente de Estados Unidos , Donald Trump ha llamado la atención a nivel internacional pues aseguró que la presencia de miles de migrantes en suelo estadounidense era una forma de destruir “la sangre de nuestro país”.

Ante tales declaraciones, se le cuestionó a la aspirante a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, cuál era su postura, reacción que ha llamado más la atención que la del republicano y empresario estadounidense.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la amenaza de Donald Trump, Xóchitl Gálvez minimizó los dichos y afirmó que se tratan de promesas que realiza el neoyorquino porque se encuentra en campaña. No obstante, añadió un comentario sobre las actividades que, según ella, hacen los mexicanos en Estados Unidos.

“Bueno, Donald Trump dice eso porque es candidato”, fue la frase con la que la aspirante a la presidencia inició su respuesta; no obstante, momentos más tarde aseguró que ella quisiera ver al republicano lavando su baño, asumiendo que los migrantes mexicanos que se encuentran en el país vecino sólo podían llevar a cabo tal labor.

“Yo nomás lo quiero ver lavando los baños de su casa o de algunas casas de personas que viven en Estados Unidos”, declaró.

Luego afirmó que los migrantes hacen un “trabajo impresionante” en Estados Unidos y llamó a que México resuelva el problema de fondo para evitar que más mexicanos tengan que irse a Estados Unidos.

“O sea, los migrantes hacen un trabajo impresionante en Estados Unidos y no se puede nada más sacarlos. A mí me parece que hay que ponernos serios y hay que resolver el problema de fondo, si México resuelve el tema económico no va a tener que mandar mexicanos al exterior, tendrían que, estos, trabajar en México”, dijo Gálvez Ruiz.

CRITICAN A XÓCHITL GÁLVEZ EN REDES

Usuarios de redes sociales, se lanzaron en contra de la abanderada del PAN, PRI y PRD por la Presidencia, entre los comentarios se encontraron algunos de mexicanos que dicen vivir en Estados Unidos, en donde reprocharon que los mexicanos no solo se dedican a lavar baños en el país vecino del norte.

“Yo vivo en USA y los mexicanos hacemos cualquier trabajo honradamente...”, dijo un internauta; “Amo que el enemigo número 1 de Xóchitl es Xóchitl”, “¿Por qué me acuerdo de Vicente Fox escuchando a Xóchitl?”; “Doña Equis no oculta que es hija de Fox, el señor del exabrupto aquel, ‘los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer’”; “Ya ni la chinga”, fueron solo algunos comentarios que recibió.

El pasado mes de septiembre del presente año, la senadora con licencia y simpatizante del PAN viajó a Los Ángeles, California, donde se reunió con migrantes de origen mexicano quienes llevan varios años residiendo en territorio estadounidense. En esa visita, la aspirante al Poder Ejecutivo destacó que a su punto de vista, los migrantes eran los más trabajadores, por lo que además a modo de enaltecer su labor, se reveló que sostendrían varias reuniones con la comunidad migrante a modo de presentarles su proyecto de nación.