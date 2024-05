‘Zaldívar cambió la toga por el chaleco morenista’; protestan contra reforma al Poder Judicial

Durante el mitin se repartieron playeras que decían “#TodossomoselPoderJudicial”. También, la mayoría de los asistentes cargaron pancartas donde se leía “Independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos”; “No podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indeferentes al clamor social”; “Basta de desprestigiar”; “La ley se respeta “; “El poder judicial le pertenece al pueblo de México”.

“¡Los juzgadores, los verdaderos jueces no podemos transformarnos en títeres ni en marionetas de otros. El teatro guiñol ha quedado en desuso. No debe permitirse que los juzgadores del país funcionalmente puedan ser títeres o marionetas porque la Constitución, aunque la contradigan, es la Constitución, la ley es la ley”.

Criticó la política de abrazos, no balazos del gobierno federal y las presiones ejercidas a los juzgadores federales para resolver los casos “a modo”.

“Los jueces de nuestro país no somos simples voceros de la ley...Somos más los verdaderos juzgadores cuya dignidad permanece intacta; somos más los verdaderos juzgadores cuya honestidad y honradez yace íntegra, intocada; somos más los verdaderos juzgadores los que no permitimos la imposición o la variada seducción para resolver o decidir a modo, no resolvemos bajo consignas, somos más los verdaderos jueces los que portamos y preferimos esa bellísima toga, nunca un tapete será igual o similar a una toga”.

Magistrado Froylán Muñoz pide defender la Independencia judicial

En su oportunidad, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, ex director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) recordó que el principio de división de poderes establecido en la constitución prohíbe la intromisión y dependencia entre ellos.

“Un juzgador que no es imparcial, será el mandadero de alguien, pero nunca un juzgador independiente”.

Recordó que quienes laboran para la judicatura federal “nos debemos a la sociedad porque en su mayoría somos egresados de la universidad pública y sobre todo somos resultado de un servicio profesional de carrera. Si bien es cierto que no se nos designa ni se nos elige mediante el voto popular la realidad es que nuestras responsabilidades la logramos por mérito, conocimientos, preparación y experiencias”.