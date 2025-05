1º de Mayo: Trabajar para vivir y resistir

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo , es mucho más que una fecha de descanso o asueto en el calendario oficial. Es una jornada de memoria, de reivindicación y, sobre todo, de resistencia. Su origen está profundamente ligado a la lucha obrera y a la búsqueda de condiciones dignas de vida.

Para comprender lo anterior, debemos remontarnos a 1886, en Chicago, cuando miles de trabajadoras y trabajadores salieron a las calles a exigir una jornada laboral de ocho horas. Ese fue uno de los hitos sociales más importantes y nos ayuda a comprender lo que existía antes, lo que damos por sentado hoy y a lo que aspiramos para el futuro.

En aquel entonces, la manifestación tuvo una terrible respuesta estatal: represión policial, violencia y la muerte de múltiples líderes sindicales, posteriormente recordados como los Mártires de Chicago . Sin embargo, la tragedia no fue sino un motor en el movimiento de la Segunda Internacional , que en 1889 instauró el Congreso Obrero Socialista, donde se designó al primer día de mayo como un símbolo de lucha global por la dignidad de las personas trabajadoras y sus derechos.

En México, la conmemoración del Día del Trabajo tiene un profundo arraigo histórico. La primera manifestación significativa fue impulsada por la Casa del Obrero Mundial en 1913. Reunió a más de 25 mil trabajadores en las calles para exigir derechos fundamentales, como la seguridad social, sistemas de vivienda, el reconocimiento del trabajo doméstico, días de descanso e incluso una estructura institucional para la resolución de conflictos.

Esta movilización no sólo fue un acto fundamental en la construcción de un marco jurídico laboral que pusiera en el foco a la clase trabajadora del país, incluso cuando los políticos influyentes de la época, como Venustiano Carranza , les seguían dando la espalda. También fue un reflejo del poder que tiene la ciudadanía organizada para materializar las demandas vitales que no han sido atendidas.

No obstante, también me gustaría aprovechar el espacio para reconocer que hubo agentes públicos que se mantuvieron firmes en sus convicciones: Heriberto Jara Corona, Silvestre Aguilar, Victoriano E. Góngora, Froylán Manjarrez, Héctor Victoria, Pastor Rouaix o José Macías fueron los parlamentarios que recuperaron las exigencias laborales para incluirlas en el texto fundamental. Mientras que Francisco J. Múgica , Alberto Román, Luis G. Monzón , Enrique Recio y Enrique Colunga redactaron la versión final del tan famoso artículo 123 constitucional.

La promulgación de la Constitución de 1917, con su carácter social, fue un parteaguas: se plasmaron derechos como las jornadas máximas, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la protección especial para personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad, la libertad sindical y el derecho a la huelga, por mencionar algunos.

No debería extrañarnos que un colectivo tan significativo como la clase trabajadora aspire a una vida digna. El ser humano ha tenido que trabajar prácticamente desde que existe. Y aunque la forma en la que lo hacemos ha evolucionado, lo que no cambia es el hecho de ser un factor esencial para el desarrollo humano. Es el medio por el cual las personas potencian sus capacidades, encuentran sentido y dignidad, y contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades.

La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) lo explica con claridad: el empleo productivo y decente es la vía hacia el crecimiento, la inclusión y la cohesión social. Sin buenas estructuras de trabajo, los hogares permanecen en la pobreza, la economía nacional y mundial no crece, y la sociedad se fragmenta. El trabajo no sólo es fuente de ingresos, sino también de autoestima, pertenencia y desarrollo personal.

De ahí la importancia de reivindicar a la clase trabajadora, que ahora enfrenta un nuevo desafío: la automatización. Las nuevas tecnologías no son nuestras enemigas; y aunque seguramente algunos empleos desaparecerán, otros nuevos se crearán. Es parte del constante desarrollo y un escalón más en la historia de nuestra especie. Pero algo que no tendrá nunca la inteligencia artificial, por ejemplo, es el sentimiento de colectividad, compañerismo, solidaridad, empatía y resistencia ante la precarización, el abuso y la discriminación.

Cuando pensemos en el Día del Trabajo no lo hagamos sólo por ser un día de descanso extra al año. Hagámoslo conscientes que aún existe más de un 50 por ciento de informalidad laboral en nuestro país; en que la reducción de la jornada laboral está pausada desde hace más de un año; en la discriminación que sufren las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas migrantes. Reflexionemos en la insuficiencia salarial para costear vidas cada vez más caras. Recordemos que el trabajo es un medio de crecimiento personal y colectivo, en el que se fomenta la creatividad y la participación social. El trabajo no es un fin en sí mismo, no debería ser una obligación para sobrevivir, sino una forma más para vivir y resistir.

El autor es auxiliar de investigación en el Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH