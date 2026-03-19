1.- Fue en el año de 1908 cuando se descubre petróleo en Irán y los británicos imponen su control.

¿Por qué debería importarme lo que sucede tan lejos? En un mundo globalizado y de massive media , decir eso es relativo; al contrario, la brecha terrestre dista mucho de la información —filtrada— que recibimos.

“El propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. Las mentiras pasarán a la historia”.

2.- Reza Khan toma el poder, auto nombrándose emperador de Irán.

3.- En el año de 1941, Khan se les salió del corral a los ingleses y comenzó a realizar relaciones con otros países (Alemania).

4.- Mohammad Mossadegh, en 1951, se volvió primer ministro y nacionalizó el petróleo; lo que provocó un golpe de Estado, probablemente organizado por la CIA y el Reino Unido.

5.- Posteriormente, se da en 1979 lo que se conoce como Revolución Islámica.

6.- Reza Khan vuelve a tomar el poder —con apoyo británico— en el año de 1989 y, ciertamente, en los siguientes 30 años la historia se vuelve cíclica, con un colonialismo rapaz por el oro negro.

7.- Desde el año de 2021 se han dado protestas sociales, sanciones persistentes y una creciente tensión en la región (primera ronda de ataques por parte de Israel).

8.- 2026. Escalada mortal. Los Estados Unidos de Norteamérica e Israel bombardean Irán, rompiendo todas las leyes y tratados del derecho internacional; asesinando al líder supremo Jamenel.

9.- Recordemos que los Estados Unidos, con su Doctrina Monroe bajo la mano y con acuerdo de la ONU, impusieron a Irán, tras la revolución de 1979, sanciones asfixiantes que se intensificaron, primero en 2006 y después en 2018, cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear y reimpuso sanciones económicas masivas.

10.- Irán posee el 10 % o más de las reservas mundiales de petróleo y China le compra entre el 80 % y el 90 % del petróleo a los iraníes.

Dos cuestiones que me gustaría resaltar: la disputa no es ideológica y, segundo, tampoco es por las mujeres, sino que es una cuestión geoeconómica.

La soberanía no es negociable. Ciertamente, Irán tiene conflictos internos, pero eso no justifica los “bombardeos selectivos” ni “guerras preventivas”.

Este guion se encuentra ya muy manoseado. No hay que perder el foco: todos los pueblos merecen justicia, libertad y autodeterminación.