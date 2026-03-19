La estrategia de Trump e Israel para asesinar a las figuras más importantes de Irán podría resultar contraproducente

En privado, funcionarios israelíes han informado a sus homólogos estadounidenses que, en caso de un levantamiento, la oposición iraní sería “masacrada”. Esto parece contradecir la estrategia de Benjamin Netanyahu de impulsar un cambio de régimen atacando a altos cargos del aparato político y de seguridad de Irán.

La decisión de Israel de autorizar a su ejército a matar a cualquier alto funcionario iraní que figure en su lista de objetivos para asesinar ha suscitado nuevas e importantes preguntas sobre su denominada estrategia de decapitación y sobre qué pretende conseguir con ella.

Sin embargo, incluso antes del estallido de una guerra a gran escala, los expertos y analistas en Irán, y algunos exfuncionarios israelíes, se mostraban escépticos ante la posibilidad de que el régimen clerical iraní pudiera ser derrocado por tales ataques.

Hasta el momento, los ataques selectivos han causado la muerte del líder supremo Ali Khamenei, el jefe de seguridad Ali Larijani y el ministro de inteligencia Esmail Khatib, entre otros.

La clave del problema reside en la estructura y la capacidad de resistencia del régimen iraní, y en cómo tanto el régimen como la población iraní responden a este tipo de ataques.

Antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques hace tres semanas, los expertos habían evaluado que el régimen se encontraba estancado ante las protestas y que algún tipo de cambio parecía inevitable. Esa dinámica ha cambiado ahora.

«No se trata de un régimen personalizado», afirmó Sanam Vakil, experta en Irán de Chatham House. «Hay estructuras institucionales que sustentan a cada individuo, y sospecho que la respuesta a los ataques selectivos sería simplemente ascender a personas de dentro, aunque esto conlleva el riesgo de incorporar a individuos desconocidos y sin experiencia. Dado el éxito de Israel, es de suponer que quizás haya personas de menor rango que no estén tan dispuestas a ascender en el sistema en un trabajo tan peligroso».

Hasta el momento, Vakil no considera que la estrategia de decapitación de Israel haya tenido éxito. «Por ahora parece que solo sirven para ganar tiempo, y no estoy seguro de lo que Estados Unidos pretende lograr, pero existe la posibilidad de que se le dé un nuevo impulso al sistema para revitalizar un régimen que se estaba convirtiendo en una fuerza agotada, donde quienes ascendían habían visto morir a sus mentores, jefes y familiares».

“No es un enfoque que produzca demócratas jeffersonianos, sino combatientes de la resistencia endurecidos. Genera más resistencia”, afirmó.

El historial de asesinatos perpetrados por Israel no augura mucho éxito. A lo largo de los años, ha asesinado a numerosos líderes de alto rango de Hamás y Hezbolá, incluido el líder espiritual de Hamás, el jeque Ahmed Yassin, en 2004, y el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Sin embargo, si bien las campañas israelíes han debilitado a estos grupos, ambos han resurgido.

Jon B. Alterman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, es otro escéptico, que cita el ejemplo de Hamás, del que dice que “como movimiento político absorbió a sus mártires y sus vidas para luchar otro día”.

En una publicación reciente escribió : «Lamentablemente, es improbable que se logre una mejora significativa mediante la decapitación. Cada situación es única y conlleva un componente de azar. Aun así, el historial de éxito en el logro de objetivos políticos ambiciosos —como los que persigue Estados Unidos— mediante un esfuerzo militar limitado es deficiente».

Si bien citó el ejemplo del asesinato de Osama bin Laden como muestra de cómo un grupo no estatal puede verse significativamente debilitado por la eliminación de un líder, Alterman afirmó que el intento israelí de decapitar un Estado era “sin precedentes”.

«Uno de los mitos más extendidos en el gobierno estadounidense tras el 11-S y antes de la invasión de Irak era que bastaba con eliminar a la ”docena sucia” [de altos cargos del régimen] en Irak», declaró a The Guardian. «Me pareció una idea desacertada entonces y lo sigue siendo ahora. Un aspecto que no ha recibido suficiente atención es que, si se elimina a las personas que tienen credibilidad ante los tipos malos, no queda nadie con influencia para detenerlos».

“También da la impresión de que se está subestimando la capacidad de resistencia del régimen. Quizás sea posible crear una escisión interna, pero no tengo constancia de que haya demócratas moderados esperando entre bastidores.”

Para Alterman, el resultado más probable de la estrategia de decapitación “es un Irán internamente inestable” que tiene más probabilidades de llevar a cabo actos de violencia fuera de sus fronteras, ya sea mediante la guerra cibernética, grupos afines o terrorismo.

Lo que complica aún más la situación es que un levantamiento popular exitoso ni siquiera es necesariamente el resultado más probable de un régimen desestabilizado.

En un ensayo publicado en enero en la revista estadounidense Foreign Affairs, Afshon Ostovar, experto en Oriente Medio de la Escuela Naval de Posgrado, predijo que cualquier golpe de Estado probablemente provendría del seno de la Guardia Revolucionaria Islámica, el actor más poderoso del país, y que tendría como objetivo preservar las instituciones existentes, una dinámica potencial que aún se mantiene.

Steven Simon, experto en seguridad del Dartmouth College y antiguo miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, escribió en War on the Rocks: «El escenario que merece más atención de la que recibe no es el colapso de Irán, sino la persistencia iraní: herida, revanchista e ingobernable con las herramientas que le permitieron ganar la guerra».

Vakil declaró: “Hay algo perverso en todo esto. Lo que Israel y Estados Unidos pretenden, y que me resulta tan incómodo, es que los iraníes no tienen ninguna capacidad de decisión, ni opción, ni justicia en este proceso”.