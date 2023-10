101010, ¿el número mágico que indica la necesidad de cambios profundos?

101010. No es un número mágico, sino el kilometraje de mi coche. No significa nada, más allá de que por coincidencia miré el tablero en ese momento. Solo indica que debo pensar en que es hora de afinación y revisión mayor de la Paloma, que ya tiene casi 7 años conmigo, y hora de revisar frenos, comprarle zapatitos, todas esas cosas que necesita para seguir en función, dando el servicio que debe dar.

No es tan diferente en la vida de nosotros, cada de vez en cuando tenemos que comprarnos zapatitos nuevos y hacernos una revisión detallada para evitar sorpresas más adelante. Ayer me dijo una terapeuta que saliera a comprarme ropa. Sí, hace falta. A mí me hace falta, pero creo que primero tendría que vaciar mi clóset y cajones de cosas que ya no uso. Ropa y hábitos y personas y pensamientos y así. Tengo un poema (de Entre Ruinas):

Hoy un fuerte viento

me avisó

que lo que me toca

es vaciar y vaciarme

hasta de provisiones

depurar aquello que

suponiéndose mío

ha sido determinado

por otros.

Todo en la balanza

miro que pocas cosas

se acomodan

a mi contorno.

Vaciarme de lo que

no soy yo

de padres y amantes

galletas y sal

con el riesgo enorme

y la ilusión quizá

de quedarme por fin

en solitud

para construir

mi propio hogar

Escribí este poema en un momento como éste. Los momentos en que sé que lo que hay ha llegado al fin de su utilidad. Pienso hoy que me gustaría que no sucediera en cascadas, sino de cosita por cosita y tema por tema. Eso significaría que estaríamos siempre en renovación. Creo que así era y simplemente yo no he hecho caso. ¿Será eso? ¿Qué hacemos cuando la vida nos muestra el kilometraje 101010? Tengo varias sugerencias (para mí, por supuesto). Busca compañía para el proceso. Vas a necesitar ayuda terapéutica y quien ayude a vaciar los cajones. Dale suave. Mueve un aspecto a la vez. Recuerda que limpiar un clóset o la despensa revolverá emociones y creencias. No tienes que deshacerte de nada si no quieres o no puedes en este momento. Sé compasiva contigo misma. Y, sobre todo, recuerda que lo que buscas es a ti misma.