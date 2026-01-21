2016, TikTok y los nanoaprendizajes

En el nuevo trend (tendencia) en las redes sociodigitales surge la nostalgia de 2016. ¿Quiénes fuimos y qué ha cambiado de nosotros? Justo en ese año, es preciso recordar, surgió una de las redes más famosas, influyentes y de alto consumo en el mundo actual. TikTok no sólo transformó la cultura digital, sino también las formas contemporáneas de aprender y conocer el mundo.

Esta plataforma que nació con otro nombre –Douyin (抖音) para el mercado chino– fue creada por la compañía tecnológica ByteDance (fundada por Zhang Yiming). Ese año Douyin fue un suceso en el país, por tal motivo la compañía lanzó en 2017 la versión internacional con el nombre TikTok. El éxito se expandió en 2018 cuando la compañía ByteDance adquirió y se fusionó con la aplicación estadounidense Musical.ly (que permite la creación de videos con la sincronización labial y música). Dicha fusión también combinó las cuentas de usuarios bajo una única plataforma global, llevando a TikTok miles de usuarios de Musical.ly y consolidando su popularidad, especialmente en Occidente.

Esta unión también potenció la preferencia de los usuarios por esta nueva plataforma, pues en videos verticales de segundos podían encontrar música, filtros, efectos especiales, edición con IA y sonidos, para compartirlos con una audiencia global desde su teléfono. Algunas de las características principales son videos cortos y en vivos en formato vertical (popularizado por Snapchat), que se reproducen en bucle; herramientas de edición intuitiva y manual, así como con el uso de IA; la viralización global de los contenidos mediante algoritmos personalizados, especialmente el “Para ti” (For you Page), que recomienda contenido basado en los intereses del usuario, no sólo en los contactos, creando una experiencia muy adictiva; el acceso sin cuenta o necesidad de registrarse, aunque sí para interactuar.

El consumo de tiktoks es mediante el scrolling (el gesto de desplazar con el dedo en la pantalla para ver más contenido), los usuarios dedican pocos segundos a los videos, de hecho, no suelen verlos completos. Este aspecto de consumo rápido ha preocupado a una parte de la sociedad, que lo percibe como un aspecto de ansiedad o problemas de atención. No obstante, hay algunos autores que encuentran aspectos positivos o propositivos de esta plataforma. Por ejemplo, Porto Requejo (2024) explica que: “Todas estas características de los videos de TikTok los convierten en la herramienta ideal para el ‘aprendizaje informal’ (...) aquel que ocurre fuera del ámbito de los programas institucionales” (p.111).

La autora explica que este aprendizaje se cimienta a partir de datos estadísticos que revelan que, en 2023, el 71 por ciento de los usuarios globales de TikTok tenía entre 18 y 34 años. Estos dedicaban su tiempo a esta red sociodigital porque, más allá del mero entretenimiento, “los usuarios manifiestan que utilizan la red también para socializar, informarse y estar al día sobre los temas que son de su interés, y valoran que la plataforma les ayuda a ‘descubrir cosas nuevas’” (Porto Requejo, 2024).

Desde una mirada teórica y metodológica, surge el concepto nanoaprendizaje para comprender esta cualidad educativa de TikTok. El nanoaprendizaje se refiere a “una estrategia de aprendizaje/enseñanza que fragmenta el conocimiento que se quiere transmitir en pequeños segmentos de información, con ninguna o muy escasa explicación y normalmente con una orientación muy práctica”, el cual se da específicamente en entornos informales (Khalif & Salha, 2021).

Los autores distinguen entre el microaprendizaje (de aproximadamente 15 minutos) y el nanoaprendizaje (que no excede los 2 minutos). Ambos consumos se eligen para buscar una reducción del esfuerzo cognitivo para lograr aprendizajes de carácter práctico y concreto. Este nanoaprendizaje tiene un fuerte impacto en los usuarios, pues no sólo decodifican modos semióticos verbales (orales y escritos), sino también gestos, movimientos, espacios, imágenes y videos que refuerzan y condensan el contenido en menos de 2 minutos.

Algunos pueden escandalizarse con estas perspectivas, lo cierto es que los usuarios lo llevan a cabo y encuentran en TikTok, más que un escape de ocio y entretenimiento, un sitio que se ha convertido en su fuente de consulta informativa, de salud, hogar, cultura, amor, familia, amigos y actualidad. De hecho, es común escuchar a los jóvenes decir que “lo vieron en TikTok” o que “su fuente es TikTok”. En 2016 no sólo surgió una nueva plataforma, sino una nueva cultura digital y una cosmovisión dentro de la digitalidad. Usted, como usuario, ¿ha aprendido algo en TikTok? ¿Cómo eran sus consumos digitales en 2016?

