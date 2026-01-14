De la violencia clandestina a la censura ‘legal’: el caso de Armando Castilla

Son conocidos por nosotros los detalles de la bochornosa detención del director de este medio, Armando Castilla. Hablar de periodismo en este país es reconocer la censura, persecución y asesinatos contra periodistas, ataques a medios de comunicación y agencias noticiosas desde hace más de una década.

Es lamentable que sigan pasando este tipo de situaciones, pero lo más peligroso es que pasaron de la clandestinidad al uso del sistema jurídico como ente legitimador de la violencia y no como uno que sanciona con justicia. No es un caso aislado, pues el 7 de enero de este 2026, el portal de Alianza de Medios en México publicó el informe “México, el país más peligroso de América Latina para periodistas en 2025” con datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

En el mencionado reporte se destaca que 2025 fue uno de los años más letales para el periodismo a nivel mundial, con 128 periodistas y trabajadores de medios asesinados, incluidos nueve fallecimientos accidentales y 10 mujeres, de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas. Las cifras indican que:

– América Latina y el Caribe se mantienen como una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo, con al menos 11 periodistas asesinados y ocho casos adicionales aún en investigación. Nueve de estos hechos son mexicanos.

– México encabeza la violencia contra la prensa en la región: tres asesinatos de periodistas confirmados. Cinco casos adicionales en investigación sobre su posible vínculo con la labor periodística. Aunque otras organizaciones, como Reporteros Sin Fronteras, documentaron hasta nueve periodistas asesinados en México durante 2025, lo que refuerza su posición como el entorno más riesgoso para la prensa en América Latina.

– La mayoría de las víctimas en México y la región trabajaban en medios locales, comunitarios o digitales, y cubrían corrupción, crimen organizado, violencia política y abusos de poder a nivel local.

– En numerosos casos en México, existían amenazas previas o riesgos conocidos, sin que se activaran mecanismos de protección eficaces.

El informe identifica una debilidad institucional estructural, caracterizada por investigaciones incompletas, ausencia de sanciones, demoras judiciales y falta de voluntad política, particularmente evidente en el caso mexicano. Por ende, la FIP advierte que la violencia letal contra periodistas en México constituye una forma extrema de censura y un ataque directo al derecho colectivo de la sociedad a estar informada, especialmente en comunidades donde la prensa local es la principal barrera frente a la corrupción y los abusos de poder.

El reporte concluye que la FIP exige a los Estados —con énfasis en México— medidas inmediatas y decisivas en 2026 para romper el ciclo de violencia e impunidad y garantizar el ejercicio del periodismo y la democracia.

Además, Article 19 emitió un reporte en agosto de 2025, donde se señala que el acoso judicial contra periodistas en México creció un 140 por ciento: “En lo que va del año, Article 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información” (Article 19, 2025).

Estos hechos demuestran el grado de vulnerabilidad que tienen los periodistas, medios y agencias de noticias frente a una violencia sistemática que crece en el marco del acoso judicial. Una duda que surge es: ¿por qué este país persigue y busca censurar la verdad? ¿Qué tiene contra los jóvenes inteligentes que trabajan con ella? El caso de Armando Castilla no es aislado, pues los hechos muestran una estrategia alevosa y carente de verdad. Ante este acontecimiento tan vergonzoso, las muestras de apoyo y solidaridad públicas en las redes sociales, portales periodísticos, portales de organismos y asociaciones resonaron con fuerza para pedir la liberación de Armando hasta que fue posible, y posteriormente, la información.

Personalmente, mi solidaridad con él y su familia, que siga siendo un hombre libre.

