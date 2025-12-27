2025-2026: Cambiar de año, no de realidad

El 2025 se acaba y en él quisiéramos que se quedaran muchas tensiones, incertidumbres y zozobras que nos mantuvieron en vilo, para así poder tener un 2026 diferente. Aunque, sabemos, no será así.

Porque fue un 2025 con muchas amenazas: de deportaciones masivas, de aranceles, de intervenciones militares, de guerras.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: ¿Mil 580 millones de pesos? La aritmética de la duda

Fue un 2025 con guerras que no cesan: el genocidio en Palestina, la guerra Rusia-Ucrania y todas las guerras y conflictos que nos suenan lejanos, pero que ahí están: Sudán, Siria, Yemen. Además de las guerras propias en territorios dominados por el narcotráfico.

Quisiéramos enterrar los problemas del 2025, como el gusano barrenador, y que no aparecieran más en el 2026.

Se va el 2025 con el descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que nos recordó que en este país hay campos de exterminio y sitios clandestinos de adiestramiento, sin que una autoridad se entere. Nos recordó que la tragedia de las personas desaparecidas en México es la gran tragedia mexicana.

Sucesos como la explosión de una pipa en Iztapalapa, que cobró la vida de 32 personas y dejó 90 heridos, o las inundaciones en estados como Hidalgo y Veracruz, que dejaron daños, muertes y desapariciones. El asesinato de Carlos Manzo, que sacudió el país, o la noticia del coche bomba en Michoacán.

Y como si fuera poco, nuestros políticos de Morena nos regalaron cada escándalo digno de una tragicomedia: Adán Augusto López y su relación con Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, además de sus millonarios ingresos dados a conocer. Las contradicciones de austeridad de Andy López Beltrán y sus viajes millonarios, o la casa y viajes en clase premier de Gerardo Fernández Noroña; ni qué decir de José Ramón López Beltrán y su vida de lujos, la misma que llevan el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barreras, “Dato protegido”. También Cuauhtémoc Blanco, trabajando desde una cancha de pádel.

TE PUEDE INTERESAR: Para 25% de los coahuilenses, las riñas son el principal problema delictivo en su entorno

En lo local, un 2025 muy atribulado, sobre todo en Torreón. Con problemas de riñas, con el aumento en la percepción de inseguridad, con el asesinato extrajudicial de un ciudadano en un operativo fallido en una colonia, con la huelga de policías, la salida del director, la salida del secretario del Ayuntamiento, el distanciamiento con el Estado, un alcalde alejado de los asuntos públicos, una ciudad en caos con obras viales.

En Monclova, los problemas y efectos del cierre de AHMSA continúan, sin que se vea un horizonte claro para los trabajadores. En la Carbonífera, las familias de la mina El Pinabete ya pudieron tener los restos de sus seres queridos, pero muchas de Pasta de Conchos continúan sin sentir lo mismo.

AL TIRO

Nada cambiará. Habrá otras tragedias; las guerras y genocidios continuarán y surgirán más escándalos de morenistas o de cualquier otro personaje de nuestra clase política.

Las amenazas del residente de la Casa Blanca no cesarán, especialmente con el componente de la revisión del tratado comercial (T-MEC).

En 2026, Coahuila celebrará elecciones huérfanas para renovar el Congreso estatal, en una clara disputa del bipartidismo local: PRI versus Morena.

Que venga, pues, el 2026.

¡Feliz año!